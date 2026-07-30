Cómo limpiar los recipientes de plástico de la cocina manchados con salsa de tomate: el truco para que queden como nuevos

Los pigmentos naturales del tomate penetran en la porosidad del plástico, pero una mezcla casera de ingredientes naturales logra revertir el daño sin rayar la superficie.

Con estos elementos, limpiar tus tuppers de plástico es mucho más fácil.

Guardar sobras de salsa de tomate suele dejar marcas rojizas y olores persistentes en los envases de plástico que parecen imposibles de quitar. Sin embargo, no hace falta descartarlos ni usar químicos agresivos. Existen soluciones simples con elementos que ya tenés en casa, como el bicarbonato de sodio y el limón, que restauran su aspecto original rápidamente.

La dificultad para limpiar estos recipientes radica en la estructura misma del material. El plástico es una superficie ligeramente porosa que absorbe con facilidad sustancias como el licopeno, un pigmento intenso presente en el tomate, especialmente si el alimento se guarda todavía caliente. Con el tiempo, el uso de esponjas abrasivas crea pequeñas incisiones que retienen aún más residuos de aceite y especias, consolidando esas manchas anaranjadas tan características que se resisten al lavado convencional.

El poder del bicarbonato y el limón contra el licopeno El método más efectivo comienza con el bicarbonato de sodio. Al mezclarlo con apenas un poco de agua se forma una pasta suave que debe aplicarse sobre las áreas manchadas. Su acción ligeramente abrasiva es clave porque desprende los pigmentos adheridos sin generar nuevos rayones en la superficie plástica. Después de dejar actuar la mezcla unos minutos, basta con frotar suavemente con una esponja blanda y enjuagar con agua caliente para notar la diferencia.

Para los casos donde además persiste el mal olor, el limón es el aliado ideal. Sus ácidos naturales no solo ayudan a aclarar los restos de color, sino que neutralizan los aromas que quedan impregnados en el material. Se puede exprimir el jugo directamente en el recipiente con un poco de agua caliente y dejarlo en remojo durante algunas horas. Para manchas extremas, añadir una cucharadita de bicarbonato al agua de este remojo potencia los resultados significativamente.

Consejos para evitar nuevos cercos de grasa y color Prevenir estas manchas es más sencillo que quitarlas. El error más común es verter las salsas calientes directamente en el plástico; lo ideal es esperar a que el alimento se enfríe por completo antes de tapar el envase. Asimismo, para comidas con alto contenido de aceite o tomate, es recomendable priorizar el uso de recipientes de vidrio que no poseen la porosidad del plástico.