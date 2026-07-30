30 de julio de 2026 - 16:10

Cómo limpiar los recipientes de plástico de la cocina manchados con salsa de tomate: el truco para que queden como nuevos

Los pigmentos naturales del tomate penetran en la porosidad del plástico, pero una mezcla casera de ingredientes naturales logra revertir el daño sin rayar la superficie.

Con estos elementos, limpiar tus tuppers de plástico es mucho más fácil.&nbsp;

Con estos elementos, limpiar tus tuppers de plástico es mucho más fácil. 

Foto:

Por Daniela Leiva

Guardar sobras de salsa de tomate suele dejar marcas rojizas y olores persistentes en los envases de plástico que parecen imposibles de quitar. Sin embargo, no hace falta descartarlos ni usar químicos agresivos. Existen soluciones simples con elementos que ya tenés en casa, como el bicarbonato de sodio y el limón, que restauran su aspecto original rápidamente.

Leé además

Las cáscaras de naranja transformaron un paisaje desolado en Costa Rica en un impactante bosque. 

Costa Rica cubrió un pastizal degradado con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja: 16 años después, los científicos encontraron un bosque exuberante

Por Daniela Leiva
mora calabrese, la esposa de abel pintos, mostro su nuevo negocio: joyas hechas a mano y un local en recoleta

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, mostró su nuevo negocio: joyas hechas a mano y un local en Recoleta

Por Redacción Espectáculos

La dificultad para limpiar estos recipientes radica en la estructura misma del material. El plástico es una superficie ligeramente porosa que absorbe con facilidad sustancias como el licopeno, un pigmento intenso presente en el tomate, especialmente si el alimento se guarda todavía caliente. Con el tiempo, el uso de esponjas abrasivas crea pequeñas incisiones que retienen aún más residuos de aceite y especias, consolidando esas manchas anaranjadas tan características que se resisten al lavado convencional.

El poder del bicarbonato y el limón contra el licopeno

El método más efectivo comienza con el bicarbonato de sodio. Al mezclarlo con apenas un poco de agua se forma una pasta suave que debe aplicarse sobre las áreas manchadas. Su acción ligeramente abrasiva es clave porque desprende los pigmentos adheridos sin generar nuevos rayones en la superficie plástica. Después de dejar actuar la mezcla unos minutos, basta con frotar suavemente con una esponja blanda y enjuagar con agua caliente para notar la diferencia.

Para los casos donde además persiste el mal olor, el limón es el aliado ideal. Sus ácidos naturales no solo ayudan a aclarar los restos de color, sino que neutralizan los aromas que quedan impregnados en el material. Se puede exprimir el jugo directamente en el recipiente con un poco de agua caliente y dejarlo en remojo durante algunas horas. Para manchas extremas, añadir una cucharadita de bicarbonato al agua de este remojo potencia los resultados significativamente.

Consejos para evitar nuevos cercos de grasa y color

Prevenir estas manchas es más sencillo que quitarlas. El error más común es verter las salsas calientes directamente en el plástico; lo ideal es esperar a que el alimento se enfríe por completo antes de tapar el envase. Asimismo, para comidas con alto contenido de aceite o tomate, es recomendable priorizar el uso de recipientes de vidrio que no poseen la porosidad del plástico.

Finalmente, realizar un primer lavado con agua caliente y detergente antes de aplicar estos trucos naturales garantiza una limpieza profunda. Evitar las esponjas de metal o cerdas duras protegerá la integridad del recipiente, impidiendo que los pigmentos encuentren grietas donde alojarse en el futuro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

oficial y confirmado: las aceitunas y otros productos en conserva cambian su calidad alimentaria en 2026

Oficial y confirmado: las aceitunas y otros productos en conserva cambian su calidad alimentaria en 2026

Por Andrés Aguilera
¿para que sirve el agujero de los bancos de plastico?: la explicacion de los expertos detras de su curioso diseno

¿Para qué sirve el agujero de los bancos de plástico?: la explicación de los expertos detrás de su curioso diseño

Los autos estacionados cerca de árboles, jardines, parques necesitan una bolsa de plástico en el espejo retrovisor.

Qué significa poner una bolsa de plástico en el espejo retrovisor de un auto estacionado

Esta es la regla de oro para mantener a las ratas fuera de casa. 

Según un biólogo, esta es la regla de las "4 A" para mantener a las ratas fuera de casa

Por Sofía Serelli