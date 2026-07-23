¿Para qué sirve el agujero de los bancos de plástico?: la explicación de los expertos detrás de su curioso diseño

Los bancos de plástico son uno de los muebles más comunes en hogares, patios, comercios y espacios públicos. Livianas, resistentes y fáciles de limpiar, se utilizan a diario sin que la mayoría de las personas preste atención a un detalle que comparten casi todos los modelos: el agujero ubicado en el centro del asiento.

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Lejos de tratarse de una decisión de diseño al azar, ese orificio tiene varias funciones prácticas y técnicas que mejoran la durabilidad del producto, facilitan su uso cotidiano e incluso optimizan el proceso de fabricación.

El agujero central responde a principios de ingeniería y diseño industrial . Su presencia permite distribuir mejor las cargas que soporta el asiento, reduciendo los puntos de tensión que podrían provocar grietas o deformaciones con el paso del tiempo.

Además, su forma circular no es casual . Los bordes redondeados distribuyen las fuerzas de manera más uniforme que una abertura cuadrada o con ángulos pronunciados, disminuyendo el riesgo de roturas.

Otra de las funciones más útiles del orificio es mejorar la manipulación de la banqueta.

Al poder introducir los dedos en el agujero, el usuario puede levantarla y transportarla con una sola mano de forma más cómoda, algo especialmente útil en restaurantes, salones de eventos, escuelas o cualquier lugar donde sea necesario mover varias unidades.

Permite apilar las banquetas sin que se peguen

Quienes alguna vez intentaron separar banquetas apiladas saben que, en ocasiones, el aire puede generar un efecto de vacío que dificulta la tarea.

El agujero central permite que el aire circule entre una banqueta y otra, evitando ese efecto de succión y haciendo que puedan apilarse y separarse con mucha más facilidad.

Esta característica también ayuda a optimizar el almacenamiento, ya que permite guardar una gran cantidad de banquetas ocupando poco espacio.

Favorece el drenaje del agua y mejora la higiene

Cuando las banquetas se utilizan en exteriores, baños, cocinas o patios, el orificio cumple otra función importante.

Si se mojan por la lluvia o durante la limpieza, el agua puede escurrirse rápidamente por el agujero, evitando que se acumule sobre el asiento.

Esto acelera el secado, mejora la higiene y reduce el riesgo de resbalones al volver a utilizarlas.

También reduce el peso y mejora la fabricación

Desde el punto de vista industrial, eliminar parte del material en la zona central ofrece varias ventajas.

La banqueta pesa menos, utiliza una menor cantidad de plástico y el proceso de moldeo por inyección resulta más eficiente, ya que el material se enfría de forma más uniforme.

Estas mejoras permiten reducir costos de producción sin afectar la resistencia del producto.

Con las banquetas viejas y rotas podrás hacer una mesita.

Características de las banquetas de plástico

Las banquetas fabricadas con plásticos como el polipropileno se destacan por combinar resistencia, practicidad y bajo mantenimiento.

Entre sus principales ventajas se encuentran: