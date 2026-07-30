Qué es el pangrattato: el ingrediente italiano que muchos llaman "el queso de los pobres" y transforma cualquier pasta

La cocina italiana está llena de recetas nacidas del aprovechamiento de los ingredientes, y una de las más curiosas es el pangrattato . Aunque muchos nunca escucharon su nombre, este preparado elaborado con pan rallado tostado lleva siglos acompañando pastas , verduras y otros platos tradicionales, demostrando que la creatividad muchas veces vale más que los ingredientes caros.

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Y hoy vuelve a despertar interés entre cocineros y amantes de la gastronomía por su sabor, su textura y su bajo costo.

El pangrattato nació en regiones del sur de Italia donde el queso era un producto costoso y no siempre estaba al alcance de todas las familias. Para aportar textura y sabor a las pastas , muchas personas comenzaron a utilizar pan rallado tostado con aceite de oliva, logrando un resultado tan sabroso que terminó ganándose el apodo de "el queso de los pobres".

Con el paso del tiempo, esta preparación dejó de ser una alternativa económica para convertirse en un ingrediente valorado dentro de la cocina italiana . Hoy aparece tanto en recetas tradicionales como en restaurantes que rescatan sabores regionales con técnicas modernas.

Cómo se prepara el pangrattato

La receta clásica consiste en dorar pan rallado en una sartén con aceite de oliva hasta obtener un color dorado intenso y una textura crocante. A partir de esa base, muchos cocineros incorporan ajo picado, ralladura de limón, perejil fresco, romero o incluso ají seco para darle más personalidad.

El secreto está en remover constantemente durante la cocción para evitar que el pan se queme. Cuando queda bien preparado, el pangrattato aporta un contraste crocante que transforma cualquier plato de pastas.

Con qué platos combina mejor

Aunque suele asociarse con los clásicos spaghetti o linguine, el pangrattato también puede utilizarse sobre verduras asadas, risottos, sopas, pescados e incluso ensaladas templadas. En todas estas recetas, el pan rallado tostado suma aroma, textura y un sabor que recuerda a los frutos secos.

Muchos chefs también lo utilizan para terminar platos antes de servirlos, reemplazando al queso rallado o combinándolo con pequeñas cantidades de parmesano para potenciar aún más el resultado.

Una tradición italiana que sigue más vigente que nunca

El pangrattato demuestra que algunas de las mejores ideas de la cocina italiana nacieron de la necesidad de aprovechar cada ingrediente disponible. Con apenas pan rallado, aceite de oliva y algunos condimentos, esta preparación sigue transformando pastas y otras recetas en todo el mundo. Su historia confirma que la gastronomía tradicional muchas veces encuentra en la sencillez su mayor virtud.