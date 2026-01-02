Se puede reciclar y no lo sabías: 3 formas de usar la canela fuera de la cocina

Los restos de canela suelen utilizarse en la cocina para infusiones digestivas, recetas dulces, refrescos y rituales asociados a la prosperidad, pero una vez que pasan por el agua caliente muchas personas las descartan sin considerar que aún conservan propiedades útiles. Estos restos pueden convertirse en aliados para reciclar y limpiar en casa .

También sirven el cuidado de las plantas y la preparación de remedios caseros, lo que permite reducir residuos y aprovechar al máximo una especia conocida por sus múltiples beneficios.

- La canela es reconocida por su aporte a la salud ya que contribuye al control de la glucosa favorece la pérdida de peso y ayuda a reducir el colesterol.

- Además posee cualidades antibacterianas y antifúngicas que la vuelven una opción práctica para distintos usos domésticos. Incluso después de hervidas las rajitas mantienen parte de su aroma y de sus componentes activos lo que habilita nuevas aplicaciones.

Una de las alternativas más simples consiste en reciclarlas como aromatizante casero .

- Luego de secarlas se pueden colocar en un recipiente de vidrio con una mezcla de una parte de alcohol por tres de agua.

- Al ubicarlas en un ambiente del hogar continúan liberando su fragancia característica y ayudan a perfumar los espacios de manera natural sin recurrir a productos químicos.

Canela web

Su función para plantas y hormigas

Las rajitas también pueden utilizarse como fungicida natural para plantas.

- Al triturarlas y mezclarlas con la tierra de macetas jardines o huertas se obtiene un complemento que contribuye a mantener el sustrato más saludable y a reducir la aparición de hongos que afectan raíces y tallos.

- Otra aplicación práctica es su uso para ahuyentar hormigas.

- El aroma de la canela resulta molesto para estos insectos por lo que triturar las rajitas hasta convertirlas en polvo y esparcirlo en los lugares donde suelen aparecer ayuda a mantenerlos alejados de manera sencilla y sin utilizar insecticidas industriales.

Estas prácticas suman alternativas económicas naturales y sostenibles para el cuidado del hogar las plantas y la higiene personal.