2 de enero de 2026 - 17:25

Se puede reciclar y no lo sabías: 3 formas de usar la canela fuera de la cocina

Reciclar los restos de canela después de una infusión permite extender su vida útil y transformar un residuo habitual en un recurso.

Esta especie de ritual es un movimiento que solo requiere confianza y constancia en su repetición y solo se realiza entrando el mes de octubre.

Esta especie de ritual es un movimiento que solo requiere confianza y constancia en su repetición y solo se realiza entrando el mes de octubre.

Foto:

WEB
Por Redacción

Los restos de canela suelen utilizarse en la cocina para infusiones digestivas, recetas dulces, refrescos y rituales asociados a la prosperidad, pero una vez que pasan por el agua caliente muchas personas las descartan sin considerar que aún conservan propiedades útiles. Estos restos pueden convertirse en aliados para reciclar y limpiar en casa.

Leé además

Cambiá la decoración de tu casa con asombrosos muebles sobre ruedas

Renová la decoración en 2026: el único material que debes reciclar para tener una mesa nueva

Por Redacción
Cena de Navidad

Cómo reducir y reciclar residuos durante estas fiestas: las claves para mejorar el ahorro

Por Redacción

También sirven el cuidado de las plantas y la preparación de remedios caseros, lo que permite reducir residuos y aprovechar al máximo una especia conocida por sus múltiples beneficios.

ritual canela.png

Los beneficios de la canela en el organismo

- La canela es reconocida por su aporte a la salud ya que contribuye al control de la glucosa favorece la pérdida de peso y ayuda a reducir el colesterol.

- Además posee cualidades antibacterianas y antifúngicas que la vuelven una opción práctica para distintos usos domésticos. Incluso después de hervidas las rajitas mantienen parte de su aroma y de sus componentes activos lo que habilita nuevas aplicaciones.

canela para el feng shui

Sus alternativas para reciclar

Una de las alternativas más simples consiste en reciclarlas como aromatizante casero.

- Luego de secarlas se pueden colocar en un recipiente de vidrio con una mezcla de una parte de alcohol por tres de agua.

- Al ubicarlas en un ambiente del hogar continúan liberando su fragancia característica y ayudan a perfumar los espacios de manera natural sin recurrir a productos químicos.

Canela

Su función para plantas y hormigas

Las rajitas también pueden utilizarse como fungicida natural para plantas.

- Al triturarlas y mezclarlas con la tierra de macetas jardines o huertas se obtiene un complemento que contribuye a mantener el sustrato más saludable y a reducir la aparición de hongos que afectan raíces y tallos.

- Otra aplicación práctica es su uso para ahuyentar hormigas.

- El aroma de la canela resulta molesto para estos insectos por lo que triturar las rajitas hasta convertirlas en polvo y esparcirlo en los lugares donde suelen aparecer ayuda a mantenerlos alejados de manera sencilla y sin utilizar insecticidas industriales.

Estas prácticas suman alternativas económicas naturales y sostenibles para el cuidado del hogar las plantas y la higiene personal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco de reciclaje convierte corchos sintéticos en aliados prácticos del hogar  

Corchos que vuelven a brillar: ideas para reciclar en Año Nuevo con identidad sustentable

Por Redacción
¿Mesa adentro o afuera? El pronóstico para la cena de Año Nuevo en Mendoza

Reciclar en minutos: el utensilio que usaste en Navidad y podés reutilizar en Año Nuevo

Por Redacción
Cómo estará el clima para celebrar Año Nuevo en Mendoza. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Dale el toque final a la decoración de Navidad y Año Nuevo: cuáles son los materiales que debes reciclar

Por Redacción
Para llevar a cabo esta idea, se requiere una serie de materiales accesibles y un sencillo paso a paso que garantizará un resultado armonioso y sofisticado.

Renová la estética de tu baño en 2026 sin gastar de más: cuál es el único material que debes reciclar

Por Redacción