Casero, sin tóxicos y económico: qué debes reciclar para preparar tu propio aromatizador en casa

El problema de los perfumes y ambientadores químicos
Varios investigadores dejaron en claro la magnitud del problema. Los datos mostraron que “los ambientadores, las ceras fundidas, los limpiadores del hogar y desodorantes, entre otros, llenan rápidamente el aire con partículas de escala nanométrica que son lo suficientemente pequeñas como para llegar a lo profundo de los pulmones y generar un riesgo para la salud respiratoria”. El estudio señaló que “estos productos químicos perfumados igualan o incluso superan los motores de los autos en cuanto a la generación de nanopartículas menores de 3 nanómetros”.
Las alternativas naturales
Es por ello que surgen alternativas naturales que evitan la liberación de químicos. La cera de abeja pura se presenta como una opción sostenible y no tóxica para la fabricación de velas. Este material, que las abejas jóvenes segregan para construir sus panales, se derrite y clarifica para su uso, sin necesidad de aditivos sintéticos.
Las velas resultantes tienen una combustión más lenta, dejan menos humo y desprenden un suave aroma a miel, con una luz cálida que favorece la relajación. Además de esta opción, otras plantas aromáticas ofrecen una manera segura de aromatizar.
Materiales necesarios para reciclar
- Cera base: Elige una cera natural. La cera de abeja pura (en pastillas o bloques) es la opción premium por su aroma suave a miel y sus propiedades de purificación del aire. Como alternativa, la cera de soja es excelente por su origen vegetal, su combustión limpia y su capacidad para retener fragancias.
- Mechas para velas: Selecciona mechas de algodón o papel trenzado con un soporte metálico (generalmente de zinc o estaño). El tamaño de la mecha debe ser proporcional al diámetro del recipiente.
- Aceites esenciales (100% puros): Son el corazón del aroma. Evita los aceites o fragancias sintéticas, ya que contienen los químicos señalados en estudios recientes. Opciones populares y seguras son lavanda (relajante), cítricos (energizantes), eucalipto (despejante) o sándalo (tierra).
- Recipientes: Puedes reutilizar tarros de vidrio (como los de mermelada o conservas), tazas de cerámica resistente al calor o pequeños cuencos. Asegúrate de que estén limpios y completamente secos.
Paso a paso
- Asegura la mecha en el centro del recipiente.
- Enrolla el extremo superior de la mecha alrededor de un palito de madera y colócalo horizontalmente sobre la boca del recipiente, de modo que la mecha quede tensa y vertical.
- Corta o ralla la cera en trozos pequeños para que se derrita de manera uniforme y rápida.
- Una vez derretida, retira el bol del calor y deja que la cera se enfríe ligeramente (unos 2-3 minutos). Este es el paso crucial: agregar los aceites esenciales cuando la cera está demasiado caliente (por encima de 70-75°C) puede hacer que se evaporen y pierdan su potencia.
- Deja que la vela se enfríe y se solidifique por completo a temperatura ambiente, alejada de corrientes de aire. Este proceso puede tardar varias horas, y es normal que se forme un pequeño hoyo o depresión alrededor de la mecha.
- Una vez totalmente sólida, puedes realizar una "segunda fundición": derrite un poco de la cera sobrante y viértela sobre la superficie.