6 de enero de 2026 - 17:05

Casero, sin tóxicos y económico: qué debes reciclar para preparar tu propio aromatizador en casa

Poder reciclar elementos que tenemos en casa no solo le da un respiro a nuestro bolsillo, también puede ser vital para la salud.

Cuál es el perfume casero.
Cuál es el perfume casero.

Foto:

Por Redacción

Leé además

Cena de Navidad

Cómo reducir y reciclar residuos durante estas fiestas: las claves para mejorar el ahorro

Por Redacción
Un truco de reciclaje convierte corchos sintéticos en aliados prácticos del hogar  

Corchos que vuelven a brillar: ideas para reciclar en Año Nuevo con identidad sustentable

Por Redacción
Anmat prohibió la venta de varios perfumes y aromatizantes en todo el país.
Anmat prohibió la venta de varios perfumes y aromatizantes en todo el país.
Anmat prohibió la venta de varios perfumes y aromatizantes en todo el país.

El problema de los perfumes y ambientadores químicos

Varios investigadores dejaron en claro la magnitud del problema. Los datos mostraron que “los ambientadores, las ceras fundidas, los limpiadores del hogar y desodorantes, entre otros, llenan rápidamente el aire con partículas de escala nanométrica que son lo suficientemente pequeñas como para llegar a lo profundo de los pulmones y generar un riesgo para la salud respiratoria”. El estudio señaló que “estos productos químicos perfumados igualan o incluso superan los motores de los autos en cuanto a la generación de nanopartículas menores de 3 nanómetros”.

aromatizante con cáscara de nararanja.webp

Las alternativas naturales

Es por ello que surgen alternativas naturales que evitan la liberación de químicos. La cera de abeja pura se presenta como una opción sostenible y no tóxica para la fabricación de velas. Este material, que las abejas jóvenes segregan para construir sus panales, se derrite y clarifica para su uso, sin necesidad de aditivos sintéticos.

Las velas resultantes tienen una combustión más lenta, dejan menos humo y desprenden un suave aroma a miel, con una luz cálida que favorece la relajación. Además de esta opción, otras plantas aromáticas ofrecen una manera segura de aromatizar.

Materiales necesarios para reciclar

- Cera base: Elige una cera natural. La cera de abeja pura (en pastillas o bloques) es la opción premium por su aroma suave a miel y sus propiedades de purificación del aire. Como alternativa, la cera de soja es excelente por su origen vegetal, su combustión limpia y su capacidad para retener fragancias.

- Mechas para velas: Selecciona mechas de algodón o papel trenzado con un soporte metálico (generalmente de zinc o estaño). El tamaño de la mecha debe ser proporcional al diámetro del recipiente.

- Aceites esenciales (100% puros): Son el corazón del aroma. Evita los aceites o fragancias sintéticas, ya que contienen los químicos señalados en estudios recientes. Opciones populares y seguras son lavanda (relajante), cítricos (energizantes), eucalipto (despejante) o sándalo (tierra).

- Recipientes: Puedes reutilizar tarros de vidrio (como los de mermelada o conservas), tazas de cerámica resistente al calor o pequeños cuencos. Asegúrate de que estén limpios y completamente secos.

aromatizante de manzana

Paso a paso

- Asegura la mecha en el centro del recipiente.

- Enrolla el extremo superior de la mecha alrededor de un palito de madera y colócalo horizontalmente sobre la boca del recipiente, de modo que la mecha quede tensa y vertical.

- Corta o ralla la cera en trozos pequeños para que se derrita de manera uniforme y rápida.

- Una vez derretida, retira el bol del calor y deja que la cera se enfríe ligeramente (unos 2-3 minutos). Este es el paso crucial: agregar los aceites esenciales cuando la cera está demasiado caliente (por encima de 70-75°C) puede hacer que se evaporen y pierdan su potencia.

- Deja que la vela se enfríe y se solidifique por completo a temperatura ambiente, alejada de corrientes de aire. Este proceso puede tardar varias horas, y es normal que se forme un pequeño hoyo o depresión alrededor de la mecha.

- Una vez totalmente sólida, puedes realizar una "segunda fundición": derrite un poco de la cera sobrante y viértela sobre la superficie.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta especie de ritual es un movimiento que solo requiere confianza y constancia en su repetición y solo se realiza entrando el mes de octubre.

Se puede reciclar y no lo sabías: 3 formas de usar la canela fuera de la cocina

Por Redacción
Cambiá la decoración de tu casa con asombrosos muebles sobre ruedas

Renová la decoración en 2026: el único material que debes reciclar para tener una mesa nueva

Por Redacción
Estos ingredientes juntos permiten eliminar manchas difíciles de la ropa en el acto.

El quitamanchas más efectivo para la ropa se prepara con solo 3 ingredientes: no es vinagre ni bicarbonato

Por Redacción
sin quimicos ni vinagre: el truco de limpieza para dejar el interior del auto como nuevo

Sin químicos ni vinagre: el truco de limpieza para dejar el interior del auto como nuevo

Por Redacción