Casero, sin tóxicos y económico: qué debes reciclar para preparar tu propio aromatizador en casa

Perfumar los ambientes del hogar con velas difusores o inciensos parece una solución inmediata contra los malos olores, con fragancias que prometen cambiar el ambiente. Sin embargo, un estudio científico reciente revela que algunos productos liberan sustancias químicas que contaminan el aire interior, por lo que conocer las alternativas caseras para reciclar y perfumar la casa resultan esenciales .

Varios investigadores dejaron en claro la magnitud del problema. Los datos mostraron que “ los ambientadores, las ceras fundidas, los limpiadores del hogar y desodorantes, entre otros , llenan rápidamente el aire con partículas de escala nanométrica que son lo suficientemente pequeñas como para llegar a lo profundo de los pulmones y generar un riesgo para la salud respiratoria”. El estudio señaló que “estos productos químicos perfumados igualan o incluso superan los motores de los autos en cuanto a la generación de nanopartículas menores de 3 nanómetros”.

Anmat prohibió la venta de varios perfumes y aromatizantes en todo el país.

Es por ello que surgen alternativas naturales que evitan la liberación de químicos . La cera de abeja pura se presenta como una opción sostenible y no tóxica para la fabricación de velas. Este material, que las abejas jóvenes segregan para construir sus panales, se derrite y clarifica para su uso, sin necesidad de aditivos sintéticos.

Las velas resultantes tienen una combustión más lenta, dejan menos humo y desprenden un suave aroma a miel, con una luz cálida que favorece la relajación. Además de esta opción, otras plantas aromáticas ofrecen una manera segura de aromatizar.

- Cera base: Elige una cera natural. La cera de abeja pura (en pastillas o bloques) es la opción premium por su aroma suave a miel y sus propiedades de purificación del aire. Como alternativa, la cera de soja es excelente por su origen vegetal, su combustión limpia y su capacidad para retener fragancias.

- Mechas para velas: Selecciona mechas de algodón o papel trenzado con un soporte metálico (generalmente de zinc o estaño). El tamaño de la mecha debe ser proporcional al diámetro del recipiente.

- Aceites esenciales (100% puros): Son el corazón del aroma. Evita los aceites o fragancias sintéticas, ya que contienen los químicos señalados en estudios recientes. Opciones populares y seguras son lavanda (relajante), cítricos (energizantes), eucalipto (despejante) o sándalo (tierra).

- Recipientes: Puedes reutilizar tarros de vidrio (como los de mermelada o conservas), tazas de cerámica resistente al calor o pequeños cuencos. Asegúrate de que estén limpios y completamente secos.

Paso a paso

- Asegura la mecha en el centro del recipiente.

- Enrolla el extremo superior de la mecha alrededor de un palito de madera y colócalo horizontalmente sobre la boca del recipiente, de modo que la mecha quede tensa y vertical.

- Corta o ralla la cera en trozos pequeños para que se derrita de manera uniforme y rápida.

- Una vez derretida, retira el bol del calor y deja que la cera se enfríe ligeramente (unos 2-3 minutos). Este es el paso crucial: agregar los aceites esenciales cuando la cera está demasiado caliente (por encima de 70-75°C) puede hacer que se evaporen y pierdan su potencia.

- Deja que la vela se enfríe y se solidifique por completo a temperatura ambiente, alejada de corrientes de aire. Este proceso puede tardar varias horas, y es normal que se forme un pequeño hoyo o depresión alrededor de la mecha.

- Una vez totalmente sólida, puedes realizar una "segunda fundición": derrite un poco de la cera sobrante y viértela sobre la superficie.