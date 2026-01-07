Los objetos que conviene reciclar o quitar del hogar para ahuyentar las malas energías, según el Feng Shui

El Feng Shui entiende el hogar como un organismo vivo donde la energía circula y deja huellas en el ánimo, las relaciones y la economía cotidiana. De cara a 2026 esta tradición pone el foco en revisar ambientes, liberar cargas acumuladas, reciclar y reordenar aquello que quedó detenido en el tiempo.

La idea central sostiene que lo que se deja deteriorar no solo ocupa espacio físico sino que también puede traducirse en estancamiento, sensación de desgaste y dificultades para avanzar en proyectos personales o financieros.

Uno de los primeros puntos de revisión se concentra en los objetos rotos o en mal estado.

- Platos astillados, tazas rajadas, electrodomésticos que dejaron de funcionar, cables pelados o marcos dañados representan p ara el Feng Shui una energía que ya no fluye .

- Mantenerlos “por las dudas” equivale a sostener situaciones que ya cumplieron su ciclo .

- Repararlos o descartarlos con conciencia permite despejar zonas de la casa y, al mismo tiempo, enviar un mensaje simbólico de renovación.

El problema de acumular la ropa

En paralelo aparece el tema de la ropa acumulada.

- Placares saturados, prendas gastadas, zapatos que ya no se usan o ropa guardada por nostalgia se interpretan como un anclaje al pasado.

- La ropa conserva memoria emocional y, cuando se acumula en exceso, dificulta la entrada de nuevas experiencias. Donar lo que está en buen estado y reciclar o descartar lo que no sirve libera espacio físico y mental.

La importancia del dinero

Billeteras gastadas, llenas de papeles viejos, tickets y recibos, así como monedas dispersas en cajones o bolsillos, representan desorganización económica.

- Cambiar una billetera deteriorada, acomodar billetes y reunir las monedas en un solo sitio no solo mejora la rutina diaria sino que refuerza una relación más consciente con el dinero.

- Desde esta mirada, el acto de ordenar se asocia con una actitud de apertura a nuevas oportunidades.

Objetos extra a los que se debe prestar atención

Espejos sucios, manchados o mal ubicados pueden proyectar una imagen opaca de la vida cotidiana.

- Se aconseja evitar espejos rotos, fracturados, frente a la puerta de entrada o reflejando la cama, y priorizar aquellos que devuelvan luz natural y amplitud visual.

- Limpiarlos con frecuencia y revisar su ubicación favorece una sensación de claridad y expansión.

Limpiar los espejos con ingredientes naturales ayuda al medio ambiente y a que tu casa no sea un ambiente negativo.

Mantenerlos por culpa o costumbre puede impactar en el ánimo y en la energía general del hogar. El Feng Shui propone evaluar qué objetos ya cumplieron su función y soltar aquello que no acompaña la etapa actual.