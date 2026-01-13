No necesitas veneno: el único materiales que debes reciclar para deshacerte de las hormigas en verano

Las hormigas se convirtieron en una de las visitas más frecuentes dentro de las casas durante el verano , cuando la cocina, el comedor y los espacios quedan alimentos expuestos. Un método para reciclar de manera simple comenzó a ganar protagonismo por su practicidad: usar talco para pies como barrera natural .

Este producto de uso cotidiano cumple una función clave en el control de las hormigas al actuar como un obstáculo físico que interrumpe los caminos invisibles que estos insectos trazan para desplazarse.

- Las hormigas se guían por rastros químicos que van dejando sobre las superficies , lo que les permite ir y volver a las fuentes de alimento con precisión.

- El talco absorbe la humedad y altera esos rastros , lo que provoca que pierdan la orientación y se vean obligadas a cambiar de recorrido. De esta manera, el ambiente queda protegido sin necesidad de recurrir a sustancias fuertes.

- Recipiente pequeño o frasco con tapa perforada para facilitar el espolvoreado.

- Trapo seco o papel de cocina.

- Guantes descartables (opcional).

- Linterna o buena fuente de luz para identificar recorridos y grietas.

Paso a paso

- Recorrer los ambientes donde aparecen las hormigas y localizar sus recorridos habituales, entradas, grietas, zócalos y zonas cercanas a alimentos.

- Limpiar previamente esas superficies con un trapo seco o papel de cocina para retirar polvo, migas y restos que puedan atraerlas.

- Asegurarse de que las superficies estén completamente secas antes de aplicar el talco.

- Colocar el talco dentro del frasco con tapa perforada o tomarlo directamente con la mano.

- Espolvorear el talco formando líneas continuas en los puntos detectados: bordes de alacenas, marcos de ventanas, zócalos, grietas y accesos desde el exterior.

- Verificar que las líneas no queden cortadas y cubran todo el ancho del posible paso de las hormigas.

- Reforzar las zonas donde el tránsito de insectos sea mayor aplicando una segunda capa liviana.

- Evitar barrer o pasar trapos húmedos sobre las áreas tratadas durante las primeras horas para no romper la barrera.

- Controlar diariamente si reaparecen hormigas y observar si las líneas de talco se mantienen visibles y secas.

- Reaplicar el producto cada vez que se limpie la zona, haya humedad o se note que la barrera perdió continuidad.