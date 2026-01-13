13 de enero de 2026 - 18:15

No necesitas veneno: el único materiales que debes reciclar para deshacerte de las hormigas en verano

La presencia de estos insectos no implica un riesgo grave para la salud, pero sí genera incomodidad y suciedad dentro de casa.

Las 2 combinaciones son una forma eficaz, económica y completamente segura para alejar las hormigas de cualquier lugar.

Las 2 combinaciones son una forma eficaz, económica y completamente segura para alejar las hormigas de cualquier lugar.

Foto:

WEB
Por Redacción

Leé además

Para el Feng Shui, este ambiente adecuado también crea un descanso verdaderamente reparador.

Los objetos que conviene reciclar o quitar del hogar para ahuyentar las malas energías, según el Feng Shui

Por Redacción
Con estos trucos simples, las sábanas mantienen su suavidad y duran más de lo esperado.

No las tires: cómo podés reciclar las mantas y sábanas que ya no usas para decorar tu casa

Por Redacción
mancha con talco

Las claves de reciclar el talco

Este producto de uso cotidiano cumple una función clave en el control de las hormigas al actuar como un obstáculo físico que interrumpe los caminos invisibles que estos insectos trazan para desplazarse.

trampa hormigas 2.jpg

- Las hormigas se guían por rastros químicos que van dejando sobre las superficies, lo que les permite ir y volver a las fuentes de alimento con precisión.

- El talco absorbe la humedad y altera esos rastros, lo que provoca que pierdan la orientación y se vean obligadas a cambiar de recorrido. De esta manera, el ambiente queda protegido sin necesidad de recurrir a sustancias fuertes.

Trucos
Con algunos trucos, podés deshacerte de las hormigas de tu hogar.

Con algunos trucos, podés deshacerte de las hormigas de tu hogar.

Materiales necesarios

- Talco para pies.

- Recipiente pequeño o frasco con tapa perforada para facilitar el espolvoreado.

- Trapo seco o papel de cocina.

- Guantes descartables (opcional).

- Linterna o buena fuente de luz para identificar recorridos y grietas.

ajo para hormigas

Paso a paso

- Recorrer los ambientes donde aparecen las hormigas y localizar sus recorridos habituales, entradas, grietas, zócalos y zonas cercanas a alimentos.

- Limpiar previamente esas superficies con un trapo seco o papel de cocina para retirar polvo, migas y restos que puedan atraerlas.

- Asegurarse de que las superficies estén completamente secas antes de aplicar el talco.

- Colocar el talco dentro del frasco con tapa perforada o tomarlo directamente con la mano.

- Espolvorear el talco formando líneas continuas en los puntos detectados: bordes de alacenas, marcos de ventanas, zócalos, grietas y accesos desde el exterior.

- Verificar que las líneas no queden cortadas y cubran todo el ancho del posible paso de las hormigas.

- Reforzar las zonas donde el tránsito de insectos sea mayor aplicando una segunda capa liviana.

- Evitar barrer o pasar trapos húmedos sobre las áreas tratadas durante las primeras horas para no romper la barrera.

- Controlar diariamente si reaparecen hormigas y observar si las líneas de talco se mantienen visibles y secas.

- Reaplicar el producto cada vez que se limpie la zona, haya humedad o se note que la barrera perdió continuidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no los tires: como reciclar los envoltorios de regalos que usaste para navidad

No los tires: cómo reciclar los envoltorios de regalos que usaste para Navidad

Por Redacción
si tenes una campera de ecocuero despeluchada, posees un tesoro: como reciclarla para crear un nuevo objeto

Si tenés una campera de ecocuero "despeluchada", posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un nuevo objeto

Por Daniela Leiva
Cuál es el perfume casero.

Casero, sin tóxicos y económico: qué debes reciclar para preparar tu propio aromatizador en casa

Por Redacción
El jardín puede transformarse en un refugio vivo, donde la naturaleza se manifiesta a través del canto de los pájaros.

Zorzales y canarios visitarán el jardín de casa si siembra 2 tipos de semillas en verano

Por Lucas Vasquez