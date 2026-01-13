Agua oxigenada en la limpieza de la cocina: por qué se recomienda y para qué sirve

No todas las superficies se limpian igual. Algunos espacios de la cocina concentran bacterias invisibles y los productos comunes no siempre las eliminan. En ese punto, el agua oxigenada es un líquido que acompaña la limpieza habitual pero refuerza en dos lugares específicos.

Además de su uso tradicional como antiséptico, el agua oxigenada tiene propiedades oxidantes que permiten desprender grasa, sarro y microorganismos adheridos, algo clave en espacios donde se manipulan alimentos todos los días.

La bacha de la cocina es uno de los sectores más utilizados del hogar y, paradójicamente, uno de los más contaminados. Restos de comida, humedad constante y contacto con cubiertos sucios crean el ambiente ideal para la proliferación de bacterias. Por eso, la limpieza profunda no debería limitarse solo al detergente.

Utilizada correctamente en la limpieza, permite mantener estos espacios críticos de la cocina en condiciones higiénicas óptimas.

El sitio Real Simple explica que el uso de agua oxigenada al 3% combinada con bicarbonato de sodio permite realizar una limpieza más efectiva sin recurrir a químicos agresivos.

El bicarbonato actúa como abrasivo suave, ayudando a desprender restos adheridos y neutralizar olores, mientras que el agua oxigenada desinfecta en profundidad gracias a su acción oxidante.

Para aplicarlo, solo debe espolvorearse bicarbonato de sodio sobre toda la superficie de la bacha, prestando especial atención a las zonas cercanas al desagüe y los bordes. Luego, se agrega agua oxigenada hasta formar una pasta espesa. Esta mezcla debe dejarse actuar entre 10 y 15 minutos. Durante ese tiempo, se produce una reacción efervescente que ayuda a levantar la suciedad incrustada. Pasado el tiempo de reposo, se frota suavemente con una esponja no metálica y se enjuaga con abundante agua tibia.

El resultado es una bacha de acero inoxidable visiblemente más limpia, sin manchas opacas ni olores persistentes.

agua oxigenada para la limpieza WEB

Cómo usar agua oxigenada para limpiar el interior de la heladera

El interior de la heladera necesita un tipo de limpieza distinto al resto de la cocina. Allí se almacenan alimentos crudos y cocidos, y cualquier residuo puede convertirse en un foco de contaminación. Además, los olores suelen impregnarse en las paredes plásticas y los estantes.

El agua oxigenada es ideal para este espacio porque desinfecta sin dejar fragancia ni residuos tóxicos. A diferencia de la lavandina, no genera vapores fuertes ni altera el olor de los alimentos cuando se usa correctamente.

Para limpiar la heladera con este producto, debe realizarse una vez por mes en la limpieza general

Primero se deben retirar todos los alimentos y desenchufar el electrodoméstico. Luego, se prepara una solución simple con agua oxigenada en un rociador. Se aplica directamente sobre las paredes internas, cajones y estantes, dejando actuar unos minutos. En zonas con manchas o restos secos, puede reforzarse la limpieza con una pequeña cantidad de bicarbonato. Después del tiempo de acción, se pasa un paño limpio y húmedo para retirar cualquier residuo.

En este caso, el agua oxigenada ayuda a eliminar bacterias, moho incipiente y olores persistentes, dejando una sensación de limpieza perfecta.

agua oxigenada para la limpieza WEB

Incorporar agua oxigenada a la limpieza de la cocina es una decisión práctica y beneficiosa. Su capacidad para desinfectar, eliminar manchas y neutralizar olores la convierte en un producto clave tanto para la bacha como para el interior de la heladera.