No es limón: la fruta que quita el mal olor y desodoriza la cocina en pocos minutos

Aunque el limón es el cítrico más utilizado en la limpieza, aparece una fruta capaz de absorber malos olores en la cocina de dos maneras diferentes.

Esta fruta, en poco tiempo, logra mantener la cocina fresca y libre de olores incómodos.

Después de cocinar con ajo, cebolla o frituras, el olor suele quedarse impregnado en la cocina durante horas, incluso con las ventanas abiertas. Aunque siempre se recurre al limón como primera opción o a productos químicos, existe una alternativa natural, simple y mucho más accesible que puede estar ya en la frutera de casa.

Además, trae dos opciones diferentes para intentar eliminar olores del momento y algunos que quedan durante un tiempo prolongado en el día. Gracias a ciertos compuestos presentes en esta fruta, es posible reducir de manera notable los aromas persistentes y devolverle frescura al ambiente en cuestión de minutos.

Por qué la manzana elimina los malos olores de la cocina La clave del poder desodorizante de la manzana está en la quercetina, un compuesto fenólico natural presente en esta fruta.

Según un estudio realizado por la Universidad Estatal de Ohio, la quercetina puede ayudar a reducir los efectos de los compuestos volátiles responsables de los olores fuertes, como los que libera el ajo o la cebolla durante la cocción. Estos compuestos son los principales causantes de que el olor quede impregnado en el aire y en las superficies.

A diferencia de otros métodos que simplemente enmascaran el aroma con fragancias intensas, la manzana actúa a nivel químico, neutralizando las moléculas responsables del mal olor. Esto explica por qué, al colocar rodajas de manzana en la cocina, el ambiente comienza a sentirse más limpio y fresco en poco tiempo.

Además, la manzana es una opción segura y natural, ideal para reducir el uso de aerosoles o desodorantes sintéticos en espacios donde se manipulan alimentos. Su uso no genera residuos tóxicos ni altera el aire del hogar, por eso es una solución práctica, económica y sustentable. Cómo usar la manzana para desodorizar la cocina rápidamente Existen dos formas sencillas y efectivas de utilizar la manzana para eliminar los malos olores de la cocina. La primera consiste en cortar una manzana en rodajas y colocarlas en un plato o recipiente cerca de la zona donde se concentró el olor, como la cocina o la mesada. En pocos minutos, las rodajas comienzan a absorber y neutralizar los aromas intensos del ambiente.

La segunda opción, ideal cuando el olor es más persistente, es hervir trozos de manzana en una olla con agua. Para potenciar el efecto aromatizante, se puede agregar una rama de canela. Al hervir, el vapor que se libera se dispersa por toda la cocina y ayuda a limpiar el aire, dejando un aroma suave, cálido y natural. Este método es especialmente útil después de preparar comidas muy condimentadas o frituras. Ambas alternativas tienen la ventaja de ser rápidas en su acción y con ingredientes adicionales simples. Además, permiten aprovechar una fruta común sin generar desperdicio, ya que las manzanas hervidas pueden utilizarse para alimentar mascotas sin inconvenientes. La manzana demuestra que es otra opción para complementar con el limón, aunque con otros métodos, pero termina reduciendo los olores incómodos de la cocina. Gracias a la quercetina y a su capacidad para neutralizar compuestos volátiles, esta fruta común puede eliminar olores fuertes en pocos minutos.