11 de enero de 2026 - 16:15

Decile adiós a esa capa negra de grasa de tu sartén: eliminala con estos dos ingredientes

La acumulación de una costra oscura en la sartén es un problema frecuente en la cocina diaria y suele generar dudas sobre su origen y la forma de limpiarla.

La sartén es uno de los utensilios más utilizados en el hogar, presente en preparaciones cotidianas como huevos, carnes o verduras.

La sartén es uno de los utensilios más utilizados en el hogar, presente en preparaciones cotidianas como huevos, carnes o verduras.

Foto:

Imagen creada con Gemini
Por Redacción

Leé además

En jardín y jardinería, plantas se fortalecen con fertilizante natural casero simple

Este fertilizante natural se hace con un residuo de cocina y fortalece plantas débiles

Por Ignacio Alvarado
Una vez finalizada la limpieza, solo queda dejar secar los asientos con las puertas abiertas en un lugar ventilado durante varias horas.

Cómo eliminar la suciedad de los asientos de los autos con un método efectivo e ingredientes sencillos

Por Redacción

La sartén es uno de los utensilios más utilizados en el hogar, presente en preparaciones cotidianas como huevos, carnes o verduras. Sin embargo, con el paso del tiempo y el uso reiterado, muchas terminan cubiertas por una capa oscura difícil de remover. En especial en sartenes de hierro u otros materiales resistentes, esta suciedad suele generar temor a estropear la superficie durante la limpieza.

Existen sartenes de distintos tamaños, formas y materiales, cada una con requisitos específicos de uso, curado y mantenimiento. Cuando estos cuidados no se respetan, comienzan a adherirse restos de alimentos que se queman al volver a exponer el utensilio al fuego. Con cada cocción, esa suciedad se endurece y se vuelve más visible, formando una costra negra persistente.

Aunque hoy resulte un elemento cotidiano, la sartén no tiene un inventor definido. Su evolución se remonta a la prehistoria, cuando se cocinaba en recipientes de piedra sobre el fuego.

Más adelante, en la antigua Roma, se utilizaban versiones rudimentarias de bronce. Recién en 1983 surgieron las sartenes antiadherentes modernas, tras el descubrimiento del teflón, un revestimiento que evita que los alimentos se peguen.

Vinagre y bicarbonato
Para eliminar esta costra, existe un método casero simple. Consiste en hervir agua con vinagre blanco y bicarbonato de sodio dentro de la sartén hasta que la suciedad se ablande.

Para eliminar esta costra, existe un método casero simple. Consiste en hervir agua con vinagre blanco y bicarbonato de sodio dentro de la sartén hasta que la suciedad se ablande.

La capa negra que se forma en la sartén está compuesta principalmente por restos de comida carbonizada. Cuando no se limpia correctamente después de cada uso, esos residuos se recalientan y se combinan con nuevas grasas.

Algunas preparaciones intensifican este proceso. Las frituras, por ejemplo, pueden generar acrilamida al cocinar aceites a altas temperaturas, especialmente cuando intervienen alimentos ricos en azúcares y aminoácidos. También puede aparecer benzopireno, una sustancia asociada a alimentos quemados o ahumados con alto contenido graso.

Los ingredientes clave para limpiar

Para eliminar esta costra, existe un método casero simple. Consiste en hervir agua con vinagre blanco y bicarbonato de sodio dentro de la sartén hasta que la suciedad se ablande. Si la acumulación está en el exterior, se recomienda aplicar una pasta de bicarbonato y rociarla con vinagre, lo que facilita la limpieza sin dañar el material.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es una opción casera y saludable para combatir el calor.

Cremoso y saludable: cómo hacer helado de frutilla sin azúcar y con solo 4 ingredientes

Por Alejo Zanabria
sin gluten: como hacer una torta nube de naranja facil y en pocos pasos

Sin gluten: cómo hacer una torta nube de naranja fácil y en pocos pasos

Por Daniela Leiva
adios al musgo verde en tu balcon y patio: este truco de dos ingredientes funciona de maravilla

Adiós al musgo verde en tu balcón y patio: este truco de dos ingredientes funciona de maravilla

Por Andrés Aguilera
Este rosti de verduras es adecuado para cualquier momento del día.

Rosti de papas y zanahorias: la receta baja en calorías que te soluciona la vida

Por Alejo Zanabria