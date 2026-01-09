Rosti de papas y zanahorias: la receta baja en calorías que te soluciona la vida

Es una propuesta deliciosa que combina lo clásico y la creatividad, para disfrutar en cualquier momento del día.

El popular rosti de papas es un plato tradicional de la cocina europea, pero en esta versión argentina, se suma la zanahoria para darle un toque fresco y nutritivo. Este plato es perfecto tanto para un desayuno completo como para acompañar un almuerzo liviano.

La clave de esta receta está en lograr una textura crujiente por fuera y suave por dentro, destacando los sabores naturales de los vegetales con una preparación sencilla pero efectiva. A continuación, descubrí cómo hacerlo en casa con ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso que no falla.

Ingredientes 2 papas.

2 boniatos.

1 zanahoria.

½ pepino.

2 rabanitos.

4 huevos.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta.

Jugo de lima. Paso a paso para hacer rosti de papa y zanahoria Preparar los vegetales : Pelá y lavá bien las papas, los boniatos y la zanahoria. Rallalos con un rallador grueso.

: Pelá y lavá bien las papas, los boniatos y la zanahoria. Rallalos con un rallador grueso. Mezclar los ingredientes : En un bowl, uní todos los vegetales rallados. Agregá sal y pimienta al gusto. Si notás líquido en exceso, retirálo presionando la mezcla.

: En un bowl, uní todos los vegetales rallados. Agregá sal y pimienta al gusto. Si notás líquido en exceso, retirálo presionando la mezcla. Formar las tortitas : Con dos cucharadas de la preparación, armá pequeñas “tortitas”.

: Con dos cucharadas de la preparación, armá pequeñas “tortitas”. Cocinar en sartén : Calentá una sartén con un poco de aceite de oliva. Colocá las tortitas y aplastalas suavemente con las manos. Cociná hasta que estén doradas y crujientes por ambos lados.

: Calentá una sartén con un poco de aceite de oliva. Colocá las tortitas y aplastalas suavemente con las manos. Cociná hasta que estén por ambos lados. Montar el plato: Serví los rostis con las verduras frescas, un huevo frito por encima y terminá con un toque de flores comestibles, hierbas frescas y un chorrito de aceite de oliva. Este plato es una explosión de texturas y sabores, ideal para disfrutar solo o compartir con amigos.