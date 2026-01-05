Dieta para bajar de peso: cómo hacer delicioso postre fresco de chocolate, sin azúcar

Simple, económico y sin azúcar, este postre de chocolate es práctico y perfecto para tener siempre lista en el freezer.

Cuando se habla de postre y dieta en la misma frase, muchos imaginan resignación, porciones mínimas o sabores que no convencen a nadie. Sin embargo, con un poco de ingenio y buenos ingredientes, es posible darse un gusto dulce sin salir del camino, incluso si el objetivo es bajar de peso o reducir el consumo de azúcar.

Este postre de chocolate sin azúcar es una prueba concreta de que no hace falta complicarse ni sumar una lista interminable de productos para lograr algo rico, saciante y fácil de preparar.

postre chocolate En los últimos años, cada vez más personas buscan opciones más nobles, con menos ultraprocesados y etiquetas más cortas. En el caso del chocolate, la clave está en elegir bien. Lo ideal es optar por un chocolate amargo de buena calidad, con alto porcentaje de cacao, sin azúcar agregado o con muy bajo contenido por porción.

Esta receta funciona como un mousse exprés, cremoso y con sabor intenso a chocolate, pero con una base inesperada: la manzana.

Lejos de sentirse, la fruta se integra a la perfección y aporta dulzor natural, textura y fibra. El resultado es un postre liviano, sin azúcar agregada, que se prepara en minutos y se conserva en el freezer para esos momentos en los que el antojo aparece sin avisar.

Ingredientes para el postre 1 manzana mediana

25 g de chocolate amargo sin azúcar (equivale a 2 barritas chicas)

Opcional

1 cucharadita de chía molida Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sonia Peverelli l Nutrición & Microbiota (@nutricion.sonia) El paso a paso para preparar el mousse de chocolate Pelá la manzana, retirale el corazón y cortala en cubos pequeños. No hace falta cocinarla previamente, ya que se va a procesar cruda y se integra perfectamente con el chocolate. Picá el chocolate amargo y llevalo a baño María. Colocá el chocolate en un bowl resistente al calor sobre una olla con agua caliente, sin que el fondo toque el agua. Revolvé hasta que se derrita por completo y quede bien liso. También podés hacerlo en el microondas, en intervalos cortos, cuidando que no se queme. Colocá la manzana cortada y el chocolate derretido en una procesadora o licuadora potente. Procesá hasta obtener una crema homogénea, sin grumos y con textura tipo mousse. Si querés sumar más fibra, este es el momento de agregar la chía molida y volver a procesar unos segundos más. Distribuí la preparación en potecitos o recipientes chicos. Con estas cantidades salen aproximadamente tres porciones. Llevá al freezer durante al menos una hora, hasta que tome consistencia. Sacá el postre unos minutos antes de consumir para que no esté demasiado duro. La textura final es cremosa y firme, ideal para comer con cuchara.