Dieta para bajar de peso: cómo hacer delicioso postre fresco de chocolate, sin azúcar

Cuando se habla de postre y dieta en la misma frase, muchos imaginan resignación, porciones mínimas o sabores que no convencen a nadie. Sin embargo, con un poco de ingenio y buenos ingredientes, es posible darse un gusto dulce sin salir del camino, incluso si el objetivo es bajar de peso o reducir el consumo de azúcar.
Este postre de chocolate sin azúcar es una prueba concreta de que no hace falta complicarse ni sumar una lista interminable de productos para lograr algo rico, saciante y fácil de preparar.
En los últimos años, cada vez más personas buscan opciones más nobles, con menos ultraprocesados y etiquetas más cortas. En el caso del chocolate, la clave está en elegir bien. Lo ideal es optar por un chocolate amargo de buena calidad, con alto porcentaje de cacao, sin azúcar agregado o con muy bajo contenido por porción.
Esta receta funciona como un mousse exprés, cremoso y con sabor intenso a chocolate, pero con una base inesperada: la manzana.
Lejos de sentirse, la fruta se integra a la perfección y aporta dulzor natural, textura y fibra. El resultado es un postre liviano, sin azúcar agregada, que se prepara en minutos y se conserva en el freezer para esos momentos en los que el antojo aparece sin avisar.
Ingredientes para el postre
1 manzana mediana
25 g de chocolate amargo sin azúcar (equivale a 2 barritas chicas)