23 de mayo de 2026 - 11:49

Cómo hacer la popular torta de 80 golpes: es de las recetas más fáciles que existen

Esta torta no solo es un homenaje a las tradiciones argentinas, sino que también es perfecta para acompañar los mates de la tarde.

La receta de esta torta es rendidora y fácil de hacer.

La receta de esta torta es rendidora y fácil de hacer.

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Por Alejo Zanabria

Si querés revivir alguna de las muchas recetas tradicionales de nuestro país, una gran opción es la torta de los 80 golpes, que combina sabores únicos y texturas irresistibles. Con una base suave y un relleno delicioso de pasas de uva y almendras, este postre se convertirá en un favorito en tu hogar.

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Receta
La receta de esta torta es rendidora y fácil de hacer.

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Ingredientes:

Para la masa:

  • 800 g de harina 0000.
  • 10 g de sal.
  • 30 g de levadura fresca.
  • 250 cc de leche.
  • 80 g de manteca.
  • 200 g de azúcar.
  • 1 cucharada de miel.
  • 3 huevos.

Para el relleno:

  • 80 g de azúcar negra.
  • 60 g de manteca.
  • 150 g de almendras.
  • 1 puñado de pasas de uva.

Para el almíbar:

  • 200 cc de agua.
  • 200 g de azúcar.
Receta
La receta de esta torta es rendidora y fácil de hacer.

La receta de esta torta es rendidora y fácil de hacer.

Paso a paso para preparar esta torta

  1. Colocá la harina en forma de corona sobre la mesada. Agregá la sal por fuera, evitando que entre en contacto con la levadura. En el centro, disolvé la levadura fresca con el azúcar, la miel y la leche. Mezclá suavemente.
  2. Incorporá la manteca blanda a la mezcla del centro y comenzá a integrar todo con las manos. Luego, añadí los 3 huevos y trabajá la masa hasta que esté suave y homogénea.
  3. Una vez lista la masa, formá un bollo y golpealo contra la mesada 80 veces. Esto ayudará a que la masa adquiera una textura elástica. Dejála descansar tapada por 30 minutos.
  4. Luego del descanso, estirá la masa en forma de rectángulo. Untá la superficie con la manteca del relleno, espolvoreá el azúcar negra, las almendras y las pasas de uva.
  5. Enrollá la masa desde uno de los lados largos para formar un cilindro. Cortá el cilindro en 7 rodajas gruesas, lo más parejas posibles.
  6. Colocá las rodajas en un molde previamente enmantecado y enharinado, dejando espacio entre ellas para que puedan crecer. Dejálas leudar por unos minutos antes de llevarlas al horno.
  7. Cociná la torta en un horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos, o hasta que esté dorada y cocida en el centro.
  8. Mientras la torta aún esté caliente, báñala con almíbar (preparado hirviendo el agua y el azúcar). Esto le dará humedad y un brillo irresistible.
  9. Finalmente, decorá la torta con un glasé hecho a base de azúcar impalpable y unas gotas de agua o jugo de limón.
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