Fresco, liviano y sin horno: cómo hacer un postre cremosos de frutillas, ideal para los días de calor

Sencillo y rendidor, este postre de frutillas es una de esas recetas que se ganan un lugar fijo en el recetario familiar.

Hay postres que nos llevan directo a la infancia, a la cocina de casa y a esas recetas simples que siempre salen bien. Este postre de frutillas pertenece a esa categoría: es fresco, liviano, económico y se prepara con ingredientes básicos que cualquier argentino tiene a mano.

No necesita horno, no requiere técnicas complicadas y es ideal para resolver el final de una comida sin estrés, sobre todo en días de calor o cuando aparecen frutillas lindas en la verdulería.

Además, tiene algo que nunca falla: la combinación de fruta, crema y una textura suave tipo flan o crema pastelera. Es de esos postres que se hacen en pocos pasos, se dejan enfriar y después se disfrutan bien fríos, a cucharadas, sin culpa y con ganas de repetir.

También es una gran opción para preparar con anticipación, llevar a una reunión familiar o servir como postre de domingo. La base de este postre se cocina en olla, revolviendo unos minutos, y luego se completa con una capa de crema batida que le aporta aire, suavidad y un contraste delicioso con la frutilla.

300 g de frutillas frescas

800 ml de leche

Azúcar a gusto

100 g de Maicena

Un chorrito de leche fría extra para disolver la Maicena Para la cobertura 250 ml de crema de leche

1 cucharada sopera de azúcar impalpable

Un chorrito de esencia de vainilla

Opcional

Frutillas frescas para decorar Paso a paso para preparar el postre de frutillas Lavá bien las frutillas, retirales el cabito y colocálas en la licuadora junto con los 800 ml de leche. Licuá hasta obtener una mezcla bien lisa. Endulzá a gusto, teniendo en cuenta que el dulzor puede ajustarse más adelante si hace falta. En un bowl chico, colocá la Maicena y agregá un chorrito de leche fría. Mezclá bien hasta que no queden grumos. Este paso es clave para que la preparación espese de manera pareja. Volcá la mezcla de frutillas y leche en una olla y llevá a fuego medio. Cuando esté caliente, agregá la Maicena disuelta y comenzá a revolver sin parar con cuchara de madera o batidor de mano. Cociná hasta que la preparación espese y tenga textura de crema. Retirá del fuego, tapá y dejá enfriar a temperatura ambiente. Luego llevá a la heladera hasta que esté bien fría. En un bowl frío, colocá la crema de leche bien fría, el azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Batí hasta lograr una crema firme pero suave, cuidando de no pasarte para que no se corte. Una vez que la base de frutillas esté fría, cubrila con la crema batida, distribuyéndola de manera pareja con una espátula o cuchara. Si querés, decorá con frutillas frescas cortadas por encima. Llevá el postre a la heladera al menos una hora antes de servir. Bien frío, queda mucho más rico y con mejor textura.