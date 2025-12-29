29 de diciembre de 2025 - 17:18

Fresca, liviana y sin gluten: cómo hacer una deliciosa tarta cremosa de frutillas

Fresca, simple y con sabor a clásico, esta tarta saludable demuestra que comer rico y cuidarse pueden ir perfectamente de la mano.

tarta de frutillas.
Por Daniela Leiva

Cuando hablamos de postres, muchas veces aparece la idea de que lo “saludable” es aburrido, seco o poco tentador. Pero por suerte eso quedó bastante atrás y se puede disfrutar de algo rico, con sabor a postre de verdad, y al mismo tiempo usar ingredientes más livianos y equilibrados, como la tarta de dulce de leche y frutillas.

Leé además

como hacer la salsa de vitel tone original: una receta ideal para disfrutar en navidad y ano nuevo

Cómo hacer la salsa de vitel toné original: una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo

Por Andrés Aguilera
fresca y sin azucar: como hacer una deliciosa torta helada de limon

Fresca y sin azúcar: cómo hacer una deliciosa torta helada de limón

Por Daniela Leiva

Esta tarta combina una base sin harinas refinadas, un relleno cremoso y el toque fresco de la fruta, sin complicaciones y con resultados que sorprenden. Es una receta ideal para quienes buscan bajar un poco el consumo de azúcar o harinas tradicionales, pero no quieren resignar el placer de una buena tarta.

Funciona perfecto como postre de fin de semana, para una merienda especial o incluso para llevar a una reunión y quedar muy bien. Además, se prepara en pocos pasos y no requiere técnicas raras ni utensilios especiales. Con un bowl, una cuchara y un horno, alcanza.

La base, hecha con harina de coco y harina de almendras, queda suave pero firme, con un sabor delicado que acompaña muy bien el relleno. El dulce de leche, mezclado con queso crema, aporta cremosidad y ese gusto tan nuestro que nunca falla. Y las frutillas, protagonistas indiscutidas, suman frescura, color y un contraste perfecto con el dulzor del relleno. El resultado es una tarta equilibrada, liviana y muy agradable al paladar.

tarta

Ingredientes para la tarta de frutillas

Para la base:

  • 60 g de harina de coco
  • 60 g de harina de almendras
  • 1 huevo
  • 3 sobres de edulcorante (o a gusto)
  • 1 cucharada de extracto de vainilla

Para el relleno:

  • 100 g de dulce de leche
  • 50 g de queso crema
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Frutillas a gusto para decorar
    tarta de frutillas

El paso a paso para la tarta fresca para el mate

  1. En un bowl colocá la harina de coco, la harina de almendras y el edulcorante. Mezclá bien los secos y luego agregá el huevo y el extracto de vainilla. Integrá todo hasta formar una masa pareja. Si notás que está demasiado seca, podés sumar apenas unas gotitas de agua o leche vegetal hasta que se una correctamente.
  2. Colocá la masa en un molde para tarta, preferentemente pequeño o desmontable. Con los dedos, presioná y estirá la masa hasta cubrir la base y los bordes de manera uniforme.
  3. Llevá la base a horno precalentado a 180 °C durante unos 10 a 12 minutos, hasta que esté apenas dorada. Retirá y dejá enfriar completamente antes de rellenar.
  4. En otro bowl, mezclá el dulce de leche con el queso crema y la esencia de vainilla. Batí suavemente hasta lograr una crema lisa y homogénea.
  5. Una vez fría la base, volcá el relleno y distribuí bien con una espátula. Decorá la superficie con frutillas frescas cortadas a gusto.
  6. Refrigerá la tarta durante al menos una hora antes de servir, para que tome mejor consistencia.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin gluten, fresco y rendidor: como hacer un delicioso cheesecake vasco

Sin gluten, fresco y rendidor: cómo hacer un delicioso cheesecake vasco

Por Daniela Leiva
no es solo decoracion: para que sirven las franjas tejidas de las toallas y toallones

No es solo decoración: para qué sirven las franjas tejidas de las toallas y toallones

Por Daniela Leiva
segun la psicologia, las personas que siempre culpan a otros tienen este gran miedo oculto

Según la psicología, las personas que siempre culpan a otros tienen este gran miedo oculto

Por Daniela Leiva
La planta adecuada debe estar sana, ubicada correctamente y mantenerse viva todo el tiempo.

No es para decorar: qué significa poner una planta arriba de la heladera, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez