Fresca y sin azúcar: cómo hacer una deliciosa torta helada de limón

Fresca, liviana y con ese sabor a limón que siempre funciona, esta torta helada es una solución práctica y deliciosa para cualquier festejo.

Cuando llegan las Fiestas o esos encuentros largos alrededor de la mesa, siempre aparece la misma pregunta: ¿qué hacemos de postre que sea rico, fresco y no tan pesado? Para esos momentos, la torta helada de limón es una aliada infalible.

Tiene ese equilibrio perfecto entre dulzura y acidez que limpia el paladar, se prepara con anticipación y, además, no lleva azúcar agregada. Ideal para cerrar una comida abundante sin quedar empalagado y con la tranquilidad de saber que todos van a pedir una porción más.

torta helada de limón (1) Esta receta es de esas que resuelven. No necesitás técnicas complicadas ni ingredientes raros, y lo mejor es que gran parte del trabajo lo hace el frío. El limón aporta frescura, la crema le da una textura suave y aireada, y la base crocante de galletitas suma ese contraste que hace que cada bocado sea completo.

Es una torta helada, pero también es liviana, delicada y muy agradable para los días de calor, que en diciembre nunca fallan en Argentina. Otro punto fuerte es que se puede adaptar fácilmente porque podés usar horno tradicional, airfryer o incluso adelantarla con varios días de anticipación y dejarla lista en el freezer.

Ingredientes para el postre de limón ½ paquete de galletitas de vainilla sin azúcar

3 cucharadas soperas de manteca derretida

100 g de queso crema descremado

200 g de crema batida

6 sobres de stevia

Jugo y ralladura de 1 limón grande

10 g de gelatina sin sabor

1 pizca de cúrcuma (opcional, solo para dar color) Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rocio Hughetti- Lic en Nutrición (@levartenutricion) Paso a paso para hacer la mejor torta helado de limón Colocá las galletitas de vainilla en una procesadora y triturá hasta obtener un polvo fino. Pasá ese granulado a un bowl y mezclalo con la manteca derretida hasta formar una pasta húmeda. Forrá un molde desmontable o una tartera con papel manteca. Volcá la mezcla de galletitas y presioná bien con una cuchara o con la base de un vaso para que quede compacta y pareja. Llevá la base al horno precalentado a 180 grados durante unos 15 minutos, o hasta que esté apenas dorada. Retirá y dejá enfriar mientras preparás el relleno. En un bowl amplio, colocá el queso crema y mezclalo con la crema batida hasta integrar bien. Sumá la stevia, el jugo y la ralladura de limón y, si querés un color más intenso, agregá una pizca de cúrcuma. Mezclá suavemente hasta lograr una crema homogénea. Hidratá la gelatina sin sabor en 30 ml de agua y llevala al microondas por un minuto para disolverla. Incorporala a la preparación del relleno en forma de hilo, mezclando constantemente. Volcá el relleno sobre la base ya fría y emparejá la superficie. Llevá la torta al freezer por un mínimo de 3 horas, hasta que esté bien firme. Al momento de servir, podés pasarla unos minutos a la heladera para que tenga la textura justa.