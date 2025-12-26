Fresca y sin azúcar: cómo hacer una deliciosa torta helada de limón

Cuando llegan las Fiestas o esos encuentros largos alrededor de la mesa, siempre aparece la misma pregunta: ¿qué hacemos de postre que sea rico, fresco y no tan pesado? Para esos momentos, la torta helada de limón es una aliada infalible.
Fresca, liviana y con ese sabor a limón que siempre funciona, esta torta helada es una solución práctica y deliciosa para cualquier festejo.
Tiene ese equilibrio perfecto entre dulzura y acidez que limpia el paladar, se prepara con anticipación y, además, no lleva azúcar agregada. Ideal para cerrar una comida abundante sin quedar empalagado y con la tranquilidad de saber que todos van a pedir una porción más.
Esta receta es de esas que resuelven. No necesitás técnicas complicadas ni ingredientes raros, y lo mejor es que gran parte del trabajo lo hace el frío. El limón aporta frescura, la crema le da una textura suave y aireada, y la base crocante de galletitas suma ese contraste que hace que cada bocado sea completo.
Es una torta helada, pero también es liviana, delicada y muy agradable para los días de calor, que en diciembre nunca fallan en Argentina. Otro punto fuerte es que se puede adaptar fácilmente porque podés usar horno tradicional, airfryer o incluso adelantarla con varios días de anticipación y dejarla lista en el freezer.