Torta de frutillas, dulce de leche y crema: receta de pocos ingredientes y sin horno

Este postre es muy sencillo de preparar, ideal para esta época, con el que sorprenderás a todos.

No hay dudas de que la torta de frutilla con dulce de leche, crema y merengues es uno de los postres más elegidos, ya que combina todos los sabores irresistibles. Es ideal para combinar con cualquier infusión y se adapta a la ocasión que vos necesites.

Lo mejor de esta receta es que no vas a tener que prender el horno, ya que en lugar de la clásica masa, vas a usar galletas de vainilla trituradas, que le dan un sabor y textura increíble a la torta.

La suavidad de la crema, el toque inconfundible del dulce de leche y la frescura de las frutillas se entrelazan con la crocante textura del merengue y el crujiente de las galletas.

Pese a que puede sonar elaborada y engorrosa de preparar, esta receta es muy sencilla de hacer. Requiere pocos ingredientes y, gracias a la base de galletas, te ahorrarás tiempo y esfuerzo.

Ingredientes 200 gr de galletitas de vainilla.

100 gr de manteca .

. 300 gr de dulce de leche .

. 300 gr de queso crema.

Merengue - cantidad a gusto-.

cantidad a gusto-. 100 gr de crema de leche.

30 gr de azúcar impalpable.

500 gr de frutillas. Paso a paso para hacer la tarta de frutilla El primer paso es procesar las galletas de vainilla y, una vez procesadas, agregá la manteca derretida. Colocá la preparación en un molde. Esta será la base de nuestra torta. Llevar al freezer por 15 minutos. Mezclá queso crema, que sea resistente, con crema y azúcar impalpable. Cortá las frutillas de la forma que más te guste y reservá. A la base que estaba en el freezer, sumá dulce de leche, merengues triturados y la crema. Por encima colocá las frutillas, como vos más quieras y ya está lista para disfrutar. Cabe aclarar que es importante llevarla a la heladera o freezer algunos minutos más para que todo se compacte, sobre todo si el calor es intenso.