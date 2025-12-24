24 de diciembre de 2025 - 11:28

Torta de frutillas, dulce de leche y crema: receta de pocos ingredientes y sin horno

Este postre es muy sencillo de preparar, ideal para esta época, con el que sorprenderás a todos.

Esta es una receta que se adapta a cualquier momento y es rápida de hacer.

Esta es una receta que se adapta a cualquier momento y es rápida de hacer.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

No hay dudas de que la torta de frutilla con dulce de leche, crema y merengues es uno de los postres más elegidos, ya que combina todos los sabores irresistibles. Es ideal para combinar con cualquier infusión y se adapta a la ocasión que vos necesites.

Leé además

como hacer la salsa de vitel tone original: una receta ideal para disfrutar en navidad y ano nuevo

Cómo hacer la salsa de vitel toné original: una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo

Por Andrés Aguilera
super fresca y sin horno: como hacer una irresistible torta amor, solo con 4 ingredientes

Súper fresca y sin horno: cómo hacer una irresistible torta amor, solo con 4 ingredientes

Por Daniela Leiva
Receta
Esta es una receta que se adapta a cualquier momento y es rápida de hacer.

Esta es una receta que se adapta a cualquier momento y es rápida de hacer.

La suavidad de la crema, el toque inconfundible del dulce de leche y la frescura de las frutillas se entrelazan con la crocante textura del merengue y el crujiente de las galletas.

Pese a que puede sonar elaborada y engorrosa de preparar, esta receta es muy sencilla de hacer. Requiere pocos ingredientes y, gracias a la base de galletas, te ahorrarás tiempo y esfuerzo.

Receta
Esta es una receta que se adapta a cualquier momento y es rápida de hacer.

Esta es una receta que se adapta a cualquier momento y es rápida de hacer.

Ingredientes

  • 200 gr de galletitas de vainilla.
  • 100 gr de manteca.
  • 300 gr de dulce de leche.
  • 300 gr de queso crema.
  • Merengue -cantidad a gusto-.
  • 100 gr de crema de leche.
  • 30 gr de azúcar impalpable.
  • 500 gr de frutillas.
Receta
Esta es una receta que se adapta a cualquier momento y es rápida de hacer.

Esta es una receta que se adapta a cualquier momento y es rápida de hacer.

Paso a paso para hacer la tarta de frutilla

  1. El primer paso es procesar las galletas de vainilla y, una vez procesadas, agregá la manteca derretida.
  2. Colocá la preparación en un molde. Esta será la base de nuestra torta.
  3. Llevar al freezer por 15 minutos.
  4. Mezclá queso crema, que sea resistente, con crema y azúcar impalpable.
  5. Cortá las frutillas de la forma que más te guste y reservá.
  6. A la base que estaba en el freezer, sumá dulce de leche, merengues triturados y la crema.
  7. Por encima colocá las frutillas, como vos más quieras y ya está lista para disfrutar.

Cabe aclarar que es importante llevarla a la heladera o freezer algunos minutos más para que todo se compacte, sobre todo si el calor es intenso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin gluten, sin azucar y sin horno: como hacer una torta de limon con frutos rojos fresca y esponjosa

Sin gluten, sin azúcar y sin horno: cómo hacer una torta de limón con frutos rojos fresca y esponjosa

Por Daniela Leiva
rapiditas y pocos ingredientes: como armar una espectacular picada en facil y en minutos

Rapiditas y pocos ingredientes: cómo armar una espectacular picada en fácil y en minutos

Por Daniela Leiva
Tabla casera con recetas, comida abundante y pocos ingredientes bien elegidos.

Tabla navideña económica: cómo armarla sin gastar de más

Por Ignacio Alvarado
El ritual para curar el ojeo y la envidia.

Mal de ojo y empacho: el ritual ancestral que se transmite esta medianoche para cortar la envidia

Por Cristian Reta