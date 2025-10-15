Postre de limón hecho en vasitos, sin azúcar y con solo 5 ingredientes

Se trata de una receta rápida y económica, con pocos ingredientes y es ideal para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor.

En tiempos de calores, las recetas de postres se convirtieron en la mejor fuente de inspiración para la cocina casera, cada vez más personas buscan las más prácticas y saludables que puedan preparar en minutos. Una de las últimas propuestas es un mousse de limón sin azúcar, con pocos ingredientes.

Esta preparación es ideal para quienes desean un postre liviano, refrescante y con bajo contenido calórico, pero sin resignar sabor. Además, es una excelente alternativa para los que buscan reemplazar los dulces tradicionales por opciones más saludables.

Esta propuesta cambia completamente ese paradigma: se trata de una receta que prescinde del azúcar y de los ingredientes grasos, logrando un resultado liviano, fresco y apto para quienes cuidan su alimentación o buscan postres aptos para diabéticos.

Ingredientes 100 g de leche en polvo descremada .

. 50 ml de agua .

. 50 ml de jugo de limón recién exprimido.

recién exprimido. Ralladura de medio limón (para potenciar el sabor cítrico).

1 cucharada de tu endulzante preferido.

Cómo preparar este postre de limón

La preparación de este mousse es rápida y no requiere experiencia en repostería. Estos son los pasos a seguir:

Colocar en una procesadora o licuadora los 100 gramos de leche en polvo descremada, los 50 ml de agua, el jugo de limón, el endulzante y la ralladura de limón. Procesar todo hasta obtener una crema suave y homogénea. Llevar la mezcla a un recipiente, que pueden ser vasitos individuales, y dejar reposar en la heladera durante una hora aproximadamente. Servir frío y disfrutar de una mousse refrescante, cremosa y saludable.