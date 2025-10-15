15 de octubre de 2025 - 10:36

Postre de limón hecho en vasitos, sin azúcar y con solo 5 ingredientes

Se trata de una receta rápida y económica, con pocos ingredientes y es ideal para quienes buscan cuidarse sin resignar sabor.

Esta receta es ideal para comer un postre fresco.

Esta receta es ideal para comer un postre fresco.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

dieta sin harina y sin azucar: como hacer una irresistible torta nube de limon

Dieta sin harina y sin azúcar: cómo hacer una irresistible torta nube de limón

Por Daniela Leiva
Este mousse se elabora con pocos ingredientes que realzan su sabor natural sin perder dulzura.

Receta fresca y sin azúcar: cómo hacer un mousse de limón en 5 pasos

Por Lucas Vasquez

Esta preparación es ideal para quienes desean un postre liviano, refrescante y con bajo contenido calórico, pero sin resignar sabor. Además, es una excelente alternativa para los que buscan reemplazar los dulces tradicionales por opciones más saludables.

receta
Esta receta es ideal para comer un postre fresco.

Esta receta es ideal para comer un postre fresco.

Esta propuesta cambia completamente ese paradigma: se trata de una receta que prescinde del azúcar y de los ingredientes grasos, logrando un resultado liviano, fresco y apto para quienes cuidan su alimentación o buscan postres aptos para diabéticos.

Ingredientes

  • 100 g de leche en polvo descremada.
  • 50 ml de agua.
  • 50 ml de jugo de limón recién exprimido.
  • Ralladura de medio limón (para potenciar el sabor cítrico).
  • 1 cucharada de tu endulzante preferido.
receta
Esta receta es ideal para comer un postre fresco.

Esta receta es ideal para comer un postre fresco.

Cómo preparar este postre de limón

La preparación de este mousse es rápida y no requiere experiencia en repostería. Estos son los pasos a seguir:

  1. Colocar en una procesadora o licuadora los 100 gramos de leche en polvo descremada, los 50 ml de agua, el jugo de limón, el endulzante y la ralladura de limón.
  2. Procesar todo hasta obtener una crema suave y homogénea.
  3. Llevar la mezcla a un recipiente, que pueden ser vasitos individuales, y dejar reposar en la heladera durante una hora aproximadamente.
  4. Servir frío y disfrutar de una mousse refrescante, cremosa y saludable.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para quienes desean comer una hamburguesa sin culpas.

Pan de hamburguesa integral hecho en sartén, sin gluten ni harina: listo en 5 minutos

Por Alejo Zanabria
morrones rellenos al horno: una comida nutritiva y deliciosa

Morrones rellenos al horno: una comida nutritiva y deliciosa

Por Andrés Aguilera
Esta receta es una opción saludable y fresca para quienes buscan un postre casero con sabor a fruta.

Receta saludable en poco tiempo: cómo hacer un budín integral de limón y frutillas

Por Lucas Vasquez
sin harina ni azucar: la receta para hacer galletitas de manzana saludables en pocos minutos

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de manzana saludables en pocos minutos

Por Andrés Aguilera