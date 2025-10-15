Dieta sin harinas: cómo hacer pancitos esponjosos y súper deliciosos con pocos ingredientes

Si estás siguiendo una alimentación baja en carbohidratos o simplemente querés comer más liviano sin resignar sabor, estos pancitos keto van a ser tu nueva receta preferida. Son fáciles, rápidos y no tienen nada que envidiarle a un pan tradicional porque quedan esponjosos, doraditos por fuera y con un sabor suave que combina con todo.
La dieta keto o cetogénica se basa en reducir al mínimo el consumo de hidratos de carbono y aumentar el de grasas saludables y proteínas. En ese contexto, muchas personas creen que los panes, budines o masas son cosa del pasado.
Pero la buena noticia es que hay un montón de alternativas para preparar que son igual de ricas, y estos pancitos son un claro ejemplo. Se hacen con ingredientes simples y fáciles de conseguir.
Son ideales para el desayuno, la merienda o incluso para acompañar una ensalada o una sopa. También podés rellenarlos con palta, jamón y queso, o untarlos con un poco de queso crema.
Otra ventaja es que no necesitan amasado. Solo hay que mezclar, dar forma y cocinar. En menos de media hora tenés panecillos caseros, sin gluten, sin harina de trigo y sin complicaciones.