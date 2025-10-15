15 de octubre de 2025 - 16:21

Dieta sin harinas: cómo hacer pancitos esponjosos y súper deliciosos con pocos ingredientes

Estos pancitos keto son una opción perfecta para quienes buscan algo rico, saludable y sin culpa. En minutos, lográs un pan casero que se adapta a todo tipo de comidas

pancitos
Por Daniela Leiva

Si estás siguiendo una alimentación baja en carbohidratos o simplemente querés comer más liviano sin resignar sabor, estos pancitos keto van a ser tu nueva receta preferida. Son fáciles, rápidos y no tienen nada que envidiarle a un pan tradicional porque quedan esponjosos, doraditos por fuera y con un sabor suave que combina con todo.

Leé además

dieta sin harina y sin azucar: como hacer una irresistible torta nube de limon

Dieta sin harina y sin azúcar: cómo hacer una irresistible torta nube de limón

Por Daniela Leiva
Esta receta es ideal para quienes desean comer una hamburguesa sin culpas.

Pan de hamburguesa integral hecho en sartén, sin gluten ni harina: listo en 5 minutos

Por Alejo Zanabria

La dieta keto o cetogénica se basa en reducir al mínimo el consumo de hidratos de carbono y aumentar el de grasas saludables y proteínas. En ese contexto, muchas personas creen que los panes, budines o masas son cosa del pasado.

Pero la buena noticia es que hay un montón de alternativas para preparar que son igual de ricas, y estos pancitos son un claro ejemplo. Se hacen con ingredientes simples y fáciles de conseguir.

Otra ventaja es que no necesitan amasado. Solo hay que mezclar, dar forma y cocinar. En menos de media hora tenés panecillos caseros, sin gluten, sin harina de trigo y sin complicaciones.

Ingredientes para los pancitos sin harinas refinadas

  • 2 huevos
  • 1 cucharada generosa de queso untable light o yogur natural
  • 6 cucharadas de leche en polvo
  • 2 cucharadas de harina de almendras
  • 1 cucharadita de polvo de hornear o levadura seca (para que levanten y queden esponjosos)
  • 2 cucharadas de queso en hebras (puede ser mozzarella o el que más te guste)

‍ Preparación paso a paso

  1. Prepará la base. En un bowl, batí los huevos junto con el queso untable o el yogur. La idea es lograr una mezcla suave y homogénea.
  2. Agregá los secos. Incorporá la leche en polvo, la harina de almendras y el polvo de hornear. Mezclá bien con cuchara o batidor hasta que todo se integre y la masa tenga una consistencia algo espesa pero maleable.
  3. Sumá el queso. Añadí el queso en hebras y mezclá de nuevo para distribuirlo de manera pareja. Este paso es clave para lograr esa textura húmeda y ese sabor irresistible.
  4. Formá los pancitos. Con ayuda de una cuchara, colocá porciones de masa sobre una placa con papel manteca o ligeramente aceitada. Podés darles forma redonda o tipo mini panecillos.
  5. Cociná. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante unos 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados y esponjosos. También podés hacerlos en la freidora de aire a 160 °C por 10 a 12 minutos.
  6. Dejalos enfriar un poquito antes de probarlos.
    WhatsApp Image 2025-10-15 at 16.17.11 (1)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como hacer un pan sin harinas ni avena, super esponjoso y solo con 3 ingredientes

Cómo hacer un pan sin harinas ni avena, súper esponjoso y solo con 3 ingredientes

Por Daniela Leiva
Esta receta es una de las opciones más livianas para el desayuno o la merienda. El resultado sorprende por su sabor y facilidad.

Sin harina: cómo hacer la receta de pancitos de avena y chía en 5 pasos

Por Lucas Vasquez
Dos métodos caseros, con materiales que todos tenemos, cambian por completo la forma en que se guarda el pan.

El pan puede conservarse fresco durante más de 3 días con solo 2 trucos simples

Por Redacción
listo en 5 minutos: este pan de miel en sarten es ideal para acompanar un mate o un te caliente

Listo en 5 minutos: este pan de miel en sartén es ideal para acompañar un mate o un té caliente

Por Andrés Aguilera