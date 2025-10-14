Pan de hamburguesa integral hecho en sartén, sin gluten ni harina: listo en 5 minutos

La receta del pan de hamburguesa integral sin gluten se convirtió en una opción ideal para quienes buscan comer más liviano sin dejar de disfrutar una buena burger. Su textura esponjosa por dentro y apenas dorada por fuera lo hace perfecto para acompañar carnes u opciones vegetarianas, sin necesidad de horno ni harina de trigo.
Este pan combina huevo, harina de avena sin gluten y semillas, al lograr una preparación rica en proteínas, fibra y grasas saludables. Es una alternativa ideal para quienes siguen una alimentación sin TACC o buscan panes más naturales y fáciles de hacer.
Recetas
Esta receta es ideal para quienes desean comer una hamburguesa sin culpas.
Ingredientes:
- 2 huevos grandes.
- 2 cucharadas de harina de avena sin gluten.
- 1 cucharada de semillas de lino o chía.
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten.
- 1 chorrito de aceite de oliva para cocinar.
Paso a paso para hacer estos panes de hamburguesa
- Batí los huevos hasta que estén bien integrados.
- Agregá la harina, las semillas, la sal y el polvo de hornear, y mezclá hasta formar una masa uniforme.
- Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite de girasol.
- Verté la mezcla al formar círculos del tamaño de un pan de hamburguesa.
- Cociná por al menos 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y firmes.
- Dejalos enfriar unos minutos antes de cortarlos o rellenarlos.
Lo mejor de estos pancitos, es que se conservan en la heladera por hasta dos días y mantienen su textura si se calientan unos segundos en la sartén o la tostadora. Cada unidad aporta entre 180 y 220 calorías, con buena cantidad de proteínas, fibra y nutrientes. Una opción simple, rápida y equilibrada para disfrutar de una hamburguesa sin culpas.