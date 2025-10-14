14 de octubre de 2025 - 12:49

Pan de hamburguesa integral hecho en sartén, sin gluten ni harina: listo en 5 minutos

Estos panes son perfectos para acompañar hamburguesas caseras sin sumar harinas refinadas. También se pueden usar para sandwiches o tostadas.

Esta receta es ideal para quienes desean comer una hamburguesa sin culpas.

Por Alejo Zanabria

Esta mezcla solo lleva unos minutos de preparación y es sencilla de realizar. Es una alternativa saludable para aplicar en casa.

Esta receta es ideal para quienes desean comer una hamburguesa sin culpas.

Ingredientes:

  • 2 huevos grandes.
  • 2 cucharadas de harina de avena sin gluten.
  • 1 cucharada de semillas de lino o chía.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten.
  • 1 chorrito de aceite de oliva para cocinar.
Esta receta es ideal para quienes desean comer una hamburguesa sin culpas.

Paso a paso para hacer estos panes de hamburguesa

  1. Batí los huevos hasta que estén bien integrados.
  2. Agregá la harina, las semillas, la sal y el polvo de hornear, y mezclá hasta formar una masa uniforme.
  3. Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite de girasol.
  4. Verté la mezcla al formar círculos del tamaño de un pan de hamburguesa.
  5. Cociná por al menos 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y firmes.
  6. Dejalos enfriar unos minutos antes de cortarlos o rellenarlos.

Lo mejor de estos pancitos, es que se conservan en la heladera por hasta dos días y mantienen su textura si se calientan unos segundos en la sartén o la tostadora. Cada unidad aporta entre 180 y 220 calorías, con buena cantidad de proteínas, fibra y nutrientes. Una opción simple, rápida y equilibrada para disfrutar de una hamburguesa sin culpas.

