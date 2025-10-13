13 de octubre de 2025 - 15:08

Cómo hacer un pan sin harinas ni avena, súper esponjoso y solo con 3 ingredientes

Si te cuesta dejar las harinas, este pan puede ser tu mejor aliado porque no solo es rápido y saludable, sino también muy fácil de preparar.

pan sin harinas
Por Daniela Leiva

Si estás intentando dejar las harinas o simplemente querés probar una versión más liviana del clásico pan, esta receta es la indicada porque es simple y fácil. Solo con tres ingredientes y cero harinas, obtendrás un resultado tan tierno y esponjoso que no vas a poder creerlo.

Leé además

dieta sin harina y sin azucar: como hacer una irresistible torta nube de limon

Dieta sin harina y sin azúcar: cómo hacer una irresistible torta nube de limón

Por Daniela Leiva
Esta receta es una de las opciones más livianas para el desayuno o la merienda. El resultado sorprende por su sabor y facilidad.

Sin harina: cómo hacer la receta de pancitos de avena y chía en 5 pasos

Por Lucas Vasquez

Este pan es ideal para el desayuno, la merienda o cuando te agarran ganas de algo rico pero sin romper la dieta. Lo mejor es que no necesitás conocimientos de panadería ni amasar, solo un bowl, un tenedor y ganas de probar algo distinto.

El resultado es un pan húmedo, aireado y con un sabor neutro que combina perfecto con dulce o salado y, además tiene proteínas. Lo podés tostar, usar para sándwiches o acompañar con tu infusión favorita.

Si te cuesta dejar las harinas, este pan puede ser tu mejor aliado. No solo es rápido y saludable, sino que te demuestra que comer rico y cuidar lo que comés sí pueden ir de la mano.

Ingredientes para hacer el pan

  • 2 huevos
  • ½ taza de leche en polvo sin azúcar agregada
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Podés sumar semillas, un toque de queso rallado o hierbas para darle otro perfil de sabor.

El paso a paso para hacer el pan más esponjoso, sin harinas

  1. Mezclá todo. En un bowl, colocá los huevos, la leche en polvo y el polvo para hornear. Integrá con un tenedor o batidor hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos. La consistencia tiene que ser cremosa, similar a una masa liviana.
  2. Cociná a tu manera. Podés hacerlo en horno, freidora de aire o microondas:
  3. En freidora de aire, cociná 15 minutos a 160 °C. En microondas, con recipiente apto, 3 minutos a potencia máxima. En horno tradicional, 15–20 minutos a 180 °C, hasta que esté dorado.
  4. Dejalo enfriar. Este paso es clave para que tome cuerpo y no se desarme. Luego cortalo y disfrutá.
  5. El resultado es un pan esponjoso, liviano y versátil que se adapta a cualquier momento del día. Perfecto con mermelada sin azúcar, queso crema o palta.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dos métodos caseros, con materiales que todos tenemos, cambian por completo la forma en que se guarda el pan.

El pan puede conservarse fresco durante más de 3 días con solo 2 trucos simples

Por Redacción
listo en 5 minutos: este pan de miel en sarten es ideal para acompanar un mate o un te caliente

Listo en 5 minutos: este pan de miel en sartén es ideal para acompañar un mate o un té caliente

Por Andrés Aguilera
listo en 5 minutos: la receta para un pan de garbanzos proteico y sin harina

Listo en 5 minutos: la receta para un pan de garbanzos proteico y sin harina

Por Andrés Aguilera
que significa la frase en latin amor vincit omnia y por que sigue mas vigente que nunca

Qué significa la frase en latín "Amor vincit omnia" y por qué sigue más vigente que nunca

Por Daniela Leiva