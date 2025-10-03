Listo en 5 minutos: la receta para un pan de garbanzos proteico y sin harina

El pan de garbanzos es una alternativa nutritiva que gana lugar en la cocina argentina. Con una base de legumbres, sin harinas refinadas ni gluten, se convierte en una de esas recetas ideales para sumar proteínas vegetales en el día a día. Además, se prepara en sartén y en solo cinco minutos, siguiendo métodos inspirados en recetas rápidas y saludables.