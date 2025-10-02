Las recetas de asado argentino revelan trucos tradicionales para lograr mollejas tiernas por dentro y crocantes por fuera.

Las mollejas son uno de los cortes más valorados en el asado argentino. Su textura suave y su sabor intenso las convierten en un bocado único que muchos esperan en la parrilla. Sin embargo, requieren técnica para que no queden gomosas ni secas. Los parrilleros coinciden en un secreto: la leche.

Remojarlas antes de cocinarlas garantiza suavidad y un dorado parejo, según recomiendan expertos en recetas de asado tradicional.

Trucos para preparar mollejas crocantes El primer paso es la limpieza: retirar la telita que las recubre para que no resulten duras. Luego, colocarlas en un bol con leche durante al menos dos horas. Este proceso les da ternura y un sabor más delicado.

Cómo hacer mollejas crocantes en el asado la receta con leche que usan los expertos (3) Otro truco es sellarlas primero en fuego fuerte y luego pasarlas a brasas moderadas, permitiendo que se cocinen lentamente sin perder jugos. El toque final es el dorado crocante, que se logra al girarlas varias veces hasta que tomen un color parejo.

Recetas fáciles: paso a paso en la parrilla Limpiar bien las mollejas, retirando la membrana externa.

Colocarlas en leche fría y dejar reposar entre 2 y 3 horas.

Escurrirlas y secarlas con papel de cocina.

Condimentar con sal gruesa y un chorrito de limón.

Llevarlas a la parrilla con brasas fuertes durante 5 minutos por lado para sellar.

Continuar la cocción a brasas moderadas durante 15 a 20 minutos, girándolas varias veces.

Retirarlas cuando estén doradas y crocantes, con interior jugoso.

El resultado son mollejas doradas por fuera, tiernas por dentro y con un sabor intenso, ideales para servir como entrada del asado. Cómo hacer mollejas crocantes en el asado la receta con leche que usan los expertos (1) Asado argentino con técnica de expertos El uso de leche es un recurso que muchos parrilleros profesionales adoptan para mejorar textura y suavidad. No solo limpia el exceso de sangre, sino que también evita que se resequen en la parrilla. Servidas con unas gotas de limón o un chimichurri suave, las mollejas crocantes se convierten en protagonistas de cualquier asado. Una de esas recetas que demuestran cómo la tradición argentina combina paciencia, técnica y pasión por el buen fuego.