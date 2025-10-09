9 de octubre de 2025 - 21:45

Sin harina: cómo hacer la receta de pancitos de avena y chía en 5 pasos

Una receta sencilla y saludable logra una textura esponjosa sin usar harina de trigo. Esta mezcla de ingredientes logra unos pancitos livianos.

Esta receta es una de las opciones más livianas para el desayuno o la merienda. El resultado sorprende por su sabor y facilidad.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Cada vez crece la tendencia de preparar panes sin harina tradicional, y esta receta se volvió una de las favoritas por su simplicidad. No se necesita amasado ni horno especial, solo una combinación que da lugar a unos pancitos suaves y llenos de nutrientes naturales.

El toque clave está en la unión de la avena y las semillas de chía, dos ingredientes que aportan textura y beneficios para la salud. Esta mezcla permite lograr una masa uniforme y liviana que, una vez cocida, conserva la humedad ideal para disfrutar al instante o guardar durante varios días.

pancitos de chía y avena
Esta receta es una de las opciones más livianas para el desayuno o la merienda. El resultado sorprende por su sabor y facilidad.

Ingredientes para los pancitos saludables de avena y chía

Para realizar estos pancitos se necesita:

  • ½ taza de harina de avena.
  • 1 cucharadita de levadura seca.
  • 1 cucharadita de azúcar.
  • 1 cucharada sopera de semillas de chía.
  • ¼ de taza de agua tibia.

La harina de avena es un elemento principal porque es rica en fibra soluble, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad. Este cereal contribuye a regular el colesterol y los niveles de azúcar en sangre. Además, las semillas de chía, aportan ácidos grasos omega 3, calcio y antioxidantes que favorecen la digestión y la salud del corazón.

Al mezclarlos se obtiene una masa suave y flexible, ideal para cocinar tanto al horno como en sartén. No olvides la levadura y el azúcar, ya que actúan en conjunto para dar volumen y una textura más aireada, mientras que el agua tibia activa el proceso de fermentación natural sin necesidad de agregar grasa ni harinas refinadas.

pancitos de chía y avena
Esta receta es una de las opciones más livianas para el desayuno o la merienda. El resultado sorprende por su sabor y facilidad.

Paso a paso para realizar los pancitos sin harina

  1. En un recipiente colocá el agua tibia, el azúcar y la levadura, y dejá reposar por 5 minutos para activar la mezcla.
  2. Luego, añadí la harina de avena y las semillas de chía, integrando todo hasta formar una masa homogénea. Si la textura resulta muy seca, se puede sumar una cucharada extra de agua.
  3. Dejá reposar la masa tapada con un paño durante unos 20 minutos. Este tiempo permitirá que la chía absorba líquido y libere su gel natural, lo que le dará una consistencia firme y elástica sin necesidad de amasado.
  4. Pasado ese tiempo, formá pequeñas porciones con las manos un poco húmedas y colocá los pancitos en una sartén antiadherente a fuego bajo.
  5. Cociná de 4 a 5 minutos por lado hasta que tomen color dorado y una corteza suave. También podés hornearlos a 180 °C durante 15 minutos.

Cuando estén listos, dejalos enfriar sobre una rejilla. Estos pancitos se pueden guardar hasta 3 días en recipiente hermético o congelar para consumir más adelante sin perder textura ni sabor.

pancitos de chía y avena
Esta receta es una de las opciones más livianas para el desayuno o la merienda. El resultado sorprende por su sabor y facilidad.

Los pancitos de avena y chía son una excelente alternativa para quienes buscan reducir el consumo de harina común sin renunciar al pan. Además de ser fáciles de preparar, aportan energía duradera, fibra y proteínas vegetales. Podés acompañarlos con dulce, palta o queso, ya que esta opción casera y saludable puede adaptarse a cualquier momento del día.

