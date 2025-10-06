6 de octubre de 2025 - 22:45

Sin gluten ni lácteos: cómo hacer nachos en menos de 15 minutos y en 4 pasos

Una versión casera y saludable de los clásicos nachos. Su preparación lleva ingredientes sin gluten ni derivados lácteos.

Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.

Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.

Foto:

WEB
Por Redacción

Leé además

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

La receta de las mejores galletas sin harina y sin azúcar: quedan deliciosas y son muy sanas

Por Alejo Zanabria
ya no frias huevos en la sarten: una taza los hace el doble de sabrosos

Ya no frías huevos en la sartén: una taza los hace el doble de sabrosos

Por Andrés Aguilera

Esta versión es apta para celíacos y también para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o productos lácteos. En menos de 15 minutos tendrás un snack crocante, dorado y lleno de sabor gracias a una mezcla equilibrada entre harina de maíz, premezcla y condimentos.

nachos sin gluten
Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.

Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.

Ingredientes y paso a paso para unos nachos caseros y en menos de 15 minutos

Para realizar esta receta se necesita:

150 gramos de premezcla sin gluten.

100 gramos de harina de maíz.

2 cucharadas de fécula de mandioca.

Sal, pimentón y ají molido a gusto.

200 centímetros cúbicos de agua.

1 cucharada de aceite de girasol.

Paso a paso

  1. Mezclá en un bowl los ingredientes secos hasta integrarlos.
  2. Luego agregá el agua y el aceite poco a poco hasta obtener una textura uniforme. En ese momento es importante amasar durante unos minutos para que la masa quede elástica y no se rompa al estirarla.
  3. Después estirá con un palo de amasar hasta obtener una capa fina y comenzá a cortar en triángulos.
  4. Una vez hechas las formas, cociná en una sartén o plancha caliente, sin necesidad de freír, hasta que ambos lados queden dorados (10 a 15 minutos). También pueden hornearse por unos minutos para que queden aún más crocantes.

Esta receta no solo se prepara en pocos pasos sino que también puede adaptarse a diferentes gustos agregando especias como comino o cúrcuma para intensificar el sabor.

nachos sin gluten
Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.

Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.

Con que podemos acompañar los nachos y cómo conservarlos

Una vez listos, los nachos pueden acompañarse con palta sola o mezclada con tomate fresco, hummus o salsa criolla. Aunque si se busca una opción más intensa, podemos espolvorear pimentón ahumado o ajo en polvo antes de servirlos.

  • Su modo de conservación es sencillo: podemos guardarlos en un frasco hermético o en una bolsa sellada. Sin embargo, es importante dejar que se enfríen completamente antes de guardarlos para evitar que la humedad los ablande.
  • Además, al no contener gluten ni lácteos, resultan más livianos y fáciles de digerir, ya que estas preparaciones con harinas alternativas como la de maíz o mandioca son excelentes para mantener una dieta equilibrada y segura para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten.
nachos sin gluten
Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.

Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.

Losnachos caseros sin gluten ni lácteos son una excelente alternativa para disfrutar de un snack sabroso y saludable en pocos minutos. Su textura crocante, el sabor del maíz y la simplicidad de su preparación hacen olvidar los originales e industriales, por lo que pueden convertirse en una opción ideal para cualquier ocasión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin harina ni azucar: la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos

Por Andrés Aguilera
Esta receta práctica y sencilla da como resultado un budín húmedo, tierno y lleno de sabor.

Receta en solo 3 pasos: cómo hacer un budín de frutos rojos sin TACC

Por Lucas Vasquez
Los ingredientes y pasos de esta receta permiten disfrutar de un flan casero sin horno ni huevos, ideal para quienes buscan alternativas diferentes.

Sin huevos ni horno: receta sin gluten de flan de polenta

Por Lucas Vasquez
No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

Cómo eliminar las malas hierbas del jardín con 2 métodos simples

Por Redacción