Sin gluten ni lácteos: cómo hacer nachos en menos de 15 minutos y en 4 pasos

Los nachos son una de las comidas más elegidas para compartir en una picada o comida rápida, pero muchas veces los productos comerciales contienen conservantes o gluten. Esta receta casera combina el mismo sabor y textura crujiente. Además, su preparación solo necesita de unos pocos minutos y se puede preparar con ingredientes simples y naturales.
Esta versión es apta para celíacos y también para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o productos lácteos. En menos de 15 minutos tendrás un snack crocante, dorado y lleno de sabor gracias a una mezcla equilibrada entre harina de maíz, premezcla y condimentos.
nachos sin gluten
Una opción sin gluten ni lácteos como ingredientes. Ideal para picar antes de una comida o acompañar con salsas.
WEB
Ingredientes y paso a paso para unos nachos caseros y en menos de 15 minutos
Para realizar esta receta se necesita:
150 gramos de premezcla sin gluten.
100 gramos de harina de maíz.
2 cucharadas de fécula de mandioca.
Sal, pimentón y ají molido a gusto.
200 centímetros cúbicos de agua.
1 cucharada de aceite de girasol.
Paso a paso
- Mezclá en un bowl los ingredientes secos hasta integrarlos.
- Luego agregá el agua y el aceite poco a poco hasta obtener una textura uniforme. En ese momento es importante amasar durante unos minutos para que la masa quede elástica y no se rompa al estirarla.
- Después estirá con un palo de amasar hasta obtener una capa fina y comenzá a cortar en triángulos.
- Una vez hechas las formas, cociná en una sartén o plancha caliente, sin necesidad de freír, hasta que ambos lados queden dorados (10 a 15 minutos). También pueden hornearse por unos minutos para que queden aún más crocantes.
Esta receta no solo se prepara en pocos pasos sino que también puede adaptarse a diferentes gustos agregando especias como comino o cúrcuma para intensificar el sabor.
Con que podemos acompañar los nachos y cómo conservarlos
Una vez listos, los nachos pueden acompañarse con palta sola o mezclada con tomate fresco, hummus o salsa criolla. Aunque si se busca una opción más intensa, podemos espolvorear pimentón ahumado o ajo en polvo antes de servirlos.
- Su modo de conservación es sencillo: podemos guardarlos en un frasco hermético o en una bolsa sellada. Sin embargo, es importante dejar que se enfríen completamente antes de guardarlos para evitar que la humedad los ablande.
- Además, al no contener gluten ni lácteos, resultan más livianos y fáciles de digerir, ya que estas preparaciones con harinas alternativas como la de maíz o mandioca son excelentes para mantener una dieta equilibrada y segura para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten.
Losnachos caseros sin gluten ni lácteos son una excelente alternativa para disfrutar de un snack sabroso y saludable en pocos minutos. Su textura crocante, el sabor del maíz y la simplicidad de su preparación hacen olvidar los originales e industriales, por lo que pueden convertirse en una opción ideal para cualquier ocasión.