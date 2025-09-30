Sin huevos ni horno: receta sin gluten de flan de polenta

Preparar un flan siempre requiere huevos y cocción al horno. Sin embargo, esta opción demuestra que es posible obtener un postre suave y con una textura cremosa utilizando polenta como base. Esta receta es original dentro de la cocina sin gluten por lo que su resultado es liviano con un sabor especial.
El resultado sorprende por su consistencia firme y su aroma delicado gracias a un ingrediente cítrico. Además, no se necesitan técnicas complicadas. Con pasos simples y un tiempo reducido de elaboración se logra un flan que rompe con lo tradicional y que puede disfrutarse en cualquier ocasión.
Paso a paso
- El primer paso consiste en realizar el caramelo. En una sartén o cacerola pequeña hay que colocar el azúcar y dejar fundir a fuego medio hasta obtener el tono dorado característico.
- En ese momento debemos incorporar la manteca y mezclar bien hasta integrarla. Luego, debemos volcar en el molde elegido para el flan y se deja enfriar para que tome consistencia.
- En paralelo hay que colocar la leche en una olla junto con el azúcar y la ralladura de naranja.
- Cuando la mezcla comienza a hervir, tenemos que incorporar lentamente la polenta en forma de lluvia, revolviendo de manera constante para evitar grumos.
- Tras unos minutos de cocción la preparación adquiere una textura espesa y cremosa. En ese instante hay que agregar la esencia de vainilla, mezclamos y retiramos del fuego.
- La mezcla caliente se derrama sobre el molde caramelizado y debe reposar a temperatura ambiente.
- Finalmente, llevamos todo a la heladera durante al menos tres horas para que adquiera la firmeza necesaria antes de desmoldar.
flan de polenta
Consejos útiles para lograr un flan más sabroso y con una buena textura
- Uno de los secretos de esta receta está en la paciencia al momento de incorporar la polenta en la leche caliente. Por eso debemos agregarla poco a poco y remover sin detenernos. Eso asegura una preparación homogénea.
- Además, un dato importante es que debemos utilizar polenta de cocción rápida, para facilitar la elaboración y así obtener una textura más suave en menos tiempo.
- La ralladura de naranja aporta un aroma fresco que diferencia a este flan de otras variantes. Aunque también puede reemplazarse por limón si se prefiere un sabor más intenso.
- Para hacer el caramelo perfecto, es importante no dejar que se queme ya que toma un sabor amargo que afecta al postre. Por eso, el agregado de manteca ayuda a que tenga un brillo más intenso y una textura uniforme.
El flan de polenta sin gluten, sin huevos y sin hacerlo en el horno es una muestra de cómo la cocina puede sorprender con ideas simples y efectivas. Esta receta combina ingredientes básicos con un toque cítrico que realza su sabor. Solo hay que tener paciencia y atención en cada paso para obtener un postre original que se adapta a cualquier mesa.