Sin huevos ni horno: receta sin gluten de flan de polenta

La receta de este flan de polenta sorprende por ser sin huevos ni horno. Esta opción es sencilla y diferente que se prepara con pocos ingredientes.

Los ingredientes y pasos de esta receta permiten disfrutar de un flan casero sin horno ni huevos, ideal para quienes buscan alternativas diferentes.

Preparar un flan siempre requiere huevos y cocción al horno. Sin embargo, esta opción demuestra que es posible obtener un postre suave y con una textura cremosa utilizando polenta como base. Esta receta es original dentro de la cocina sin gluten por lo que su resultado es liviano con un sabor especial.

El resultado sorprende por su consistencia firme y su aroma delicado gracias a un ingrediente cítrico. Además, no se necesitan técnicas complicadas. Con pasos simples y un tiempo reducido de elaboración se logra un flan que rompe con lo tradicional y que puede disfrutarse en cualquier ocasión.

180 gramos de polenta .

. 180 gramos de azúcar .

. 1 cucharadita de esencia de vainilla .

. 1 litro de leche .

. Ralladura de una naranja.

Para el caramelo:

100 gramos de azúcar .

. 20 gramos de manteca.