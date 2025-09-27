Sin azúcar, ni harina: cómo hacer las mejores trufas para compartir en el fin de semana

Este fin de semana podés darte un gustito con una receta que no pone en riesgo la alimentación balanceada.
Luego de terminar otra semana, con el plus de que comienzan los días de más calor y eso nos aleja de las hornallas, ya podés ir diagramando los menús y si te tocó el postre, hacer algo novedoso y muy delicioso.
Recomendada para aquellas personas que intentan un equilibrio entre su alimentacióny una tentación para los días de invierno, esta receta de trufas exprés, son la salvación para este día tan especial.
Recetas
Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.
web
Ingredientes
- 1 banana chica.
- 2 cucharadas de cacao.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- una pizquita de sal
- 1 cucharada de pasta de maní
- 1 taza de coco rallado.
Con los ingredientes listos y sobre la mesa, solo queda respetar el paso a paso para que te luzcas con este complemento ideal para el fin de semana.
Recetas
Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.
web
Paso a paso para hacer trufas
- En un bol o recipiente, hay que pisar la banana con la ayuda de un tenedor. Una vez que hayas obtenido como una especie de puré, se le suma a la receta de trufas el cacao amargo, pasta de maní o de frutos secos, la pizca de sal y, finalmente, el coco rallado.
- A continuación, se mezclan todos los ingredientes de estas saludables trufas hasta que obtengas una consistencia con textura suave y blanda que permita darle forma a este postre.
- Con la ayuda de la cuchara que utilizaste anteriormente, colocá en tus manos parte del preparado y hacé bolitas del tamaño que prefieras. Dale un toque especial al bañarlas en un plato con cacao amargo. Además, podes agregarle lo que quieras para darle tu toque personal a esta delicia dulce.
- De esta manera, tendrás el manjar sin harina ni azúcar que podrás degustarlo durante el desayuno, merienda o simplemente durante la hora del mate con tus mejores amigos.