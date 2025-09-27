27 de septiembre de 2025 - 09:13

Sin azúcar, ni harina: cómo hacer las mejores trufas para compartir en el fin de semana

Este fin de semana podés darte un gustito con una receta que no pone en riesgo la alimentación balanceada.

Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.

Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

Esta receta es ideal para quienes buscan opciones caseras más saludables con un resultado irresistible.

Cómo hacer un pan de zanahoria sin gluten: receta en solo 3 pasos y sin horno

Por Lucas Vasquez
listo en 5 minutos: como hacer pan de banana saludable y sin azucar en sarten

Listo en 5 minutos: cómo hacer pan de banana saludable y sin azúcar en sartén

Por Andrés Aguilera
Recetas
Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.

Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.

Ingredientes

  • 1 banana chica.
  • 2 cucharadas de cacao.
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • una pizquita de sal
  • 1 cucharada de pasta de maní
  • 1 taza de coco rallado.
Recetas
Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.

Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.

Paso a paso para hacer trufas

  1. En un bol o recipiente, hay que pisar la banana con la ayuda de un tenedor. Una vez que hayas obtenido como una especie de puré, se le suma a la receta de trufas el cacao amargo, pasta de maní o de frutos secos, la pizca de sal y, finalmente, el coco rallado.
  2. A continuación, se mezclan todos los ingredientes de estas saludables trufas hasta que obtengas una consistencia con textura suave y blanda que permita darle forma a este postre.
  3. Con la ayuda de la cuchara que utilizaste anteriormente, colocá en tus manos parte del preparado y hacé bolitas del tamaño que prefieras. Dale un toque especial al bañarlas en un plato con cacao amargo. Además, podes agregarle lo que quieras para darle tu toque personal a esta delicia dulce.
  4. De esta manera, tendrás el manjar sin harina ni azúcar que podrás degustarlo durante el desayuno, merienda o simplemente durante la hora del mate con tus mejores amigos.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta dulce es ideal para aquellos que quieren comer rico y saludable.

La receta de una chocotorta saludable que se puede llevar al gimnasio: sin harina, ni azúcar

Por Alejo Zanabria
Estos son los signos que comenzarán octubre con prósperidad en el amor y el dinero.

Estos son los signos que van a recibir octubre con una ola de prósperidad en el dinero y el amor

Por Alejo Zanabria
Tus jeans rotos y gastados, conviértelos en esta idea súper útil. 

Solo con unos jeans viejos: cómo podés crear un señalador para tus libros desde tu casa

Por Redacción
La RAE explicó cuál palabra es la que es más aceptable. 

¿Impreso o imprimido?: la RAE confirmó la manera correcta de decirlo

Por Redacción