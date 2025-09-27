Sin azúcar, ni harina: cómo hacer las mejores trufas para compartir en el fin de semana

Este fin de semana podés darte un gustito con una receta que no pone en riesgo la alimentación balanceada.

Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.

Luego de terminar otra semana, con el plus de que comienzan los días de más calor y eso nos aleja de las hornallas, ya podés ir diagramando los menús y si te tocó el postre, hacer algo novedoso y muy delicioso.

Recomendada para aquellas personas que intentan un equilibrio entre su alimentacióny una tentación para los días de invierno, esta receta de trufas exprés, son la salvación para este día tan especial.

Ingredientes 1 banana chica.

2 cucharadas de cacao.

1 cucharadita de extracto de vainilla

una pizquita de sal

1 cucharada de pasta de maní

1 taza de coco rallado.

Con los ingredientes listos y sobre la mesa, solo queda respetar el paso a paso para que te luzcas con este complemento ideal para el fin de semana.