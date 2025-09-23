Las recetas de budines caseros muestran que, con pocos trucos, se puede lograr una comida dulce sin azúcar añadida.

Los budines de cítricos son clásicos de la mesa argentina y se disfrutan tanto en desayunos como en meriendas. En esta versión, la receta elimina el azúcar tradicional y aprovecha la dulzura natural de la naranja, junto con endulzantes alternativos. El resultado es un budín húmedo, aromático y rápido de preparar, inspirado en recetas simples de repostería casera.

Ingredientes para un budín de naranja sin azúcar 2 huevos.

200 ml de jugo de naranja recién exprimido.

80 ml de aceite neutro (girasol o maíz).

200 g de harina leudante.

2 sobres de edulcorante apto para horno (stevia o sucralosa).

Ralladura de 1 naranja.

Estos ingredientes logran un budín liviano y esponjoso, con todo el aroma y el sabor cítrico.

image Recetas fáciles: paso a paso rápido Batir los huevos con el edulcorante hasta que la mezcla quede espumosa.

Incorporar el aceite en forma de hilo, mezclando suavemente.

Agregar el jugo de naranja y la ralladura, batiendo hasta integrar.

Tamizar la harina leudante y sumar de a poco, uniendo sin sobrebatir.

Volcar la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que al pinchar salga seco.

Dejar enfriar antes de desmoldar.

El resultado es un budín húmedo, esponjoso y con un perfume cítrico que lo hace irresistible.

Adiós al azúcar cómo hacer un budín de naranja rápido ideal para el desayuno (1) Cocina casera más saludable Esta preparación demuestra que es posible disfrutar de un clásico budín argentino sin recurrir al azúcar refinada. Con jugo de naranja y edulcorantes aptos para horno, se consigue un sabor dulce natural y menos calórico. Se puede sumar un glaseado liviano con jugo de naranja y edulcorante en polvo para darle brillo, o acompañar con frutas frescas. Una de esas recetas que combinan lo mejor de la repostería casera con un enfoque saludable, ideal para el desayuno o la merienda.