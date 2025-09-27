¿Cuántos animales ves en la imagen?: una neuróloga puso a prueba la mente de los observadores

En una publicación que combina ciencia y entretenimiento, la neuróloga Cici Féliz propuso un reto visual que desafía la capacidad de observación y atención de sus seguidores. La profesional compartió una imagen en la que se oculta una variedad de animales dentro de la silueta de un elefante.
Bajo la consigna “¿Cuántos animales identificás?”, el juego busca activar distintas funciones cognitivas, como la percepción visual, la concentración y el pensamiento divergente.
Reto visual
Una especialista desafió la mente humana con un reto visual.
web
La imagen es un clásico ejemplo de figura ambigua, donde el cerebro se ve obligado a interpretar múltiples formas dentro de un solo estímulo visual. “Vamos a activar esos cerebros”, escribió la doctora en la publicación, invitando a sus seguidores de Instagram, a quienes cariñosamente llama “neurolovers”, a participar del ejercicio.
El reto visual propuesto
Reto visual
Una especialista desafió la mente humana con un reto visual.
web
La solución al desafío
La imagen publicada contiene un total de 13 animales ocultos. Estos son: