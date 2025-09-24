Un fotógrafo mostró especies únicas y poco vistas en Argentina y causó furor en TikTok

El Águila Poma, el Jabirú y el Venado de las pampas se encuentran entre las joyas de la fauna captadas en este video. La publicación se volvió viral y cientos de usuarios eligen a sus preferidos.

Un video que circula en TikTok generó gran repercusión al mostrar animales autóctonos de Argentina que rara vez se dejan ver en imágenes. La publicación fue realizada por Santiago Arias, un fotógrafo conocido en redes sociales, que reunió en alta definición especies únicas de la fauna local.

Embed #campoargentino #animales #fotografia Leñita al Fuego - Chaqueño Palavecino @santiago_arias_ph Cuál conocías? Me faltaron varios que poca gente conoce, como el elefante marino, el gato andino y el aguara guazú. #argentina Animales exóticos y (casi) nunca vistos en Argentina En la lista aparecen animales sorprendentes y con carácter propio. El primero de ellos es el Águila Poma, bello por donde se lo mire. Es una rapaz que habita las selvas montanas andinas desde Venezuela hasta Argentina. Según informan sitios webs de especies exóticas, no se conocen subespecies de este animal.

El siguiente es el Ciervo de los pantanos, una especie delicada y elegante. Es el mayor de los cérvidos de América del Sur, alcanzando los 2 m de longitud y 1,20 m de altura hasta la cruz. Se encuentra desde el el sur de la Amazonia en Brasil hasta el Delta del Paraná en Argentina.

El Picabuey es el más pequeño de la lista, y fue el más comentado por los usuarios. Sin embargo, solo por una confusión con el carpincho o (capibara), ya que aparecía junto a él en las imágenes captadas por Santiago. Luego, apareció el Jabirú -la cigüeña malvada por su aspecto-: supera los tres metros de envergadura y es la más grande de su especie en el continente.

También aparece el Venado de las pampas, un tipo que impone respeto cuando se lo ve. Antiguamente extendido desde el trópico hasta la Patagonia, a causa de la caza masiva en el siglo XIX. El penúltimo es el Pecarí de collar, el enano de su zona. Finalmente, aparece una especie más que misteriosa: el Tucucuré, similar a un búho de mirada intensa. Vive en Sudamérica, desde Tierra del Fuego hasta el centro de Perú.

image El Pecarí de collar, el enano de su zona. Reacción de los usuarios en redes El material rápidamente se volvió viral, alcanzando casi 175 mil visualizaciones y 26 mil “me gusta”. En los comentarios, muchos usuarios confesaron que conocían apenas una o dos de las especies, y otros bromearon: “Yo me quedo con el primero”, en referencia al propio fotógrafo. Además, los internautas eligieron a su preferido. Si bien destacaron que todos son hermosos, y que “emanan aura”, muchos rescataron a las aves. Sin embargo, el Pecari de Collar se llevó las vistas por su particular figura. Con registros como estos, el video no solo entretuvo en redes, sino que también despertó interés en la riqueza natural del país y en la necesidad de proteger especies que, aunque poco conocidas, forman parte del patrimonio argentino.