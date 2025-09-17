17 de septiembre de 2025 - 21:17

Le prestó el teléfono a su abuelo para que hablara con ChatGPT en quechua y conmovió a todos

Una nieta ayudó a su abuelo a conversar con la inteligencia artificial (IA) en Quechua. El hombre se emocionó por el resultado y el video del momento se viralizó.

Un adulto mayor habló en quechua con ChatGPT.

Un adulto mayor habló en quechua con ChatGPT.

Foto:

redes
Por Redacción

Un adulto mayor se viralizó en las redes sociales y emocionó a los usuarios al poder comunicarse con ChatGPT en su lengua originaria. Se trata de un clip que se ha vuelto viral en TikTok, que también se ha replicado en otras plataformas.

Leé además

Una usuario de TikTok comparte su opinión sobre uno de los barrios de Madrid en el cual no viviría y desató polemica en los comentarios del video. 

Es argentina, vive en Madrid y contó cuál es el barrio donde nunca viviría: se hiz viral y desató polémica

Por Redacción
Tiktoker argentino se volvió viral tras publicar un video donde muestra cómo gastó 15 mil dólares en Nueva York.

Un argentino en Nueva York: se gastó 15 mil dólares en ropa, se hizo viral y lo "mataron" en comentarios

Por Redacción

El posteo es sobre un hombre que logró una conversación con la inteligencia artificial (IA) en quechua. Al escuchar las respuestas en su idioma, sonríe con alegría, convirtiéndolo en un momento especial. Su nieta, Nelly, fue quien compartió el video y comentó: “Hace mucho tiempo que no hablaba quechua cusqueño con alguien”.

Embed - Abuelito habla en quechua con chat GPT. Y chat GPT no pudo responder a la pregunta #quechua #abuelo #chatgpt
@wasi.pacha

Abuelito habla en quechua con chat GPT. Y chat GPT no pudo responder a la pregunta #quechua #abuelo #chatgpt

sonido original - wasi.pacha

El clip acumula miles de visualizaciones en TikTok. En los comentarios se puede leer: “Su carita de felicidad”, “Qué emoción, ojalá nos hubieran enseñado en el colegio nuestro idioma”, “Me imagino lo emocionado que debe estar, es increíble porque hasta hace poco no existía ni traductor de quechua” y “Se emocionan mucho los abuelitos cuando les hablas en su idioma materno”.

Por otras partes, otras personas resaltaron la importancia de aprender lenguas originarias: “Es nuestro idioma, deberíamos saberlo todos los peruanos”, “Es parte de nuestra identidad como peruanos, deberían enseñarlo en todos los colegios” y “Deberían enseñar quechua en los colegios y universidades, eso nos ayudaría a estar más conectados entre peruanos”.

Sin embargo, algunos usuarios comentaron que no entendían la conversación entre ChatGPT y el adulto mayor, destacando que hasta la IA tenía menos fluidez que el hombre del video: “Traducción, por favor”, “Que alguien lo traduzca”, “Le ha preguntado varias veces de dónde es y ChatGPT se cansó de repetir 20.000 veces que era de Lima, tanto que tuvo que hablar en español de nuevo, ja, ja, ja”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

flor vigna confeso que empezo a hacer terapia con chatgpt: charlo con el chabon

Flor Vigna confesó que empezó a hacer terapia con ChatGPT: "Charlo con el chabón"

Por Redacción Espectáculos
Vincular ChatGPT a Gmail: cómo hacerlo y para qué funciona

Vincular ChatGPT a Gmail: cómo hacerlo y para qué funciona

Por Ignacio Alvarado
La propuesta de trabajo que se desvirtuó por completo.

De una oferta de trabajo a una "propuesta inapropiada": el chat viral que generó indignación en redes

Por Redacción
¿Así se deciden las fiestas provinciales en Argentina?

¿Así deciden las fiestas provinciales? El hilarante video de un influencer mendocino se hace viral en TikTok

Por Redacción