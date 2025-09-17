Le prestó el teléfono a su abuelo para que hablara con ChatGPT en quechua y conmovió a todos

Una nieta ayudó a su abuelo a conversar con la inteligencia artificial (IA) en Quechua. El hombre se emocionó por el resultado y el video del momento se viralizó.

Un adulto mayor se viralizó en las redes sociales y emocionó a los usuarios al poder comunicarse con ChatGPT en su lengua originaria. Se trata de un clip que se ha vuelto viral en TikTok, que también se ha replicado en otras plataformas.

El posteo es sobre un hombre que logró una conversación con la inteligencia artificial (IA) en quechua. Al escuchar las respuestas en su idioma, sonríe con alegría, convirtiéndolo en un momento especial. Su nieta, Nelly, fue quien compartió el video y comentó: “Hace mucho tiempo que no hablaba quechua cusqueño con alguien”.

El clip acumula miles de visualizaciones en TikTok. En los comentarios se puede leer: "Su carita de felicidad", "Qué emoción, ojalá nos hubieran enseñado en el colegio nuestro idioma", "Me imagino lo emocionado que debe estar, es increíble porque hasta hace poco no existía ni traductor de quechua" y "Se emocionan mucho los abuelitos cuando les hablas en su idioma materno".

Por otras partes, otras personas resaltaron la importancia de aprender lenguas originarias: “Es nuestro idioma, deberíamos saberlo todos los peruanos”, “Es parte de nuestra identidad como peruanos, deberían enseñarlo en todos los colegios” y “Deberían enseñar quechua en los colegios y universidades, eso nos ayudaría a estar más conectados entre peruanos”.

Sin embargo, algunos usuarios comentaron que no entendían la conversación entre ChatGPT y el adulto mayor, destacando que hasta la IA tenía menos fluidez que el hombre del video: “Traducción, por favor”, “Que alguien lo traduzca”, “Le ha preguntado varias veces de dónde es y ChatGPT se cansó de repetir 20.000 veces que era de Lima, tanto que tuvo que hablar en español de nuevo, ja, ja, ja”.