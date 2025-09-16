Un argentino en Nueva York: se gastó 15 mil dólares en ropa, se hizo viral y lo "mataron" en comentarios

Nacho Yacyna , tiktoker argentino, conocido por sus videos de contenido de humor, se volvió viral con un clip que generó polémica entre sus seguidores. En esta ocasión se volvió viral al mostrar en detalle cómo gastó 15 mil dólares en ropa durante un viaje a Nueva York .

El video, bajo el título “No tengo autocontrol”, ya suma más de 948 mil visualizaciones, 81 mil me gusta y casi 600 comentarios.

En el inicio, el influencer relató sus compras por distintas marcas de lujo. “Estoy en Nueva York, me gasté 15 mil dólares en ropa y esto fue lo que compré” , explicó antes de mostrar uno a uno sus artículos. Entre ellos, se destacan unas zapatillas de Louis Vuitton por 1250 dólares, una pulsera de plata de 975 dólares y varias prendas de su marca favorita, Amiri: dos remeras con brillos de 850 dólares cada una y un jogging negro al mismo precio.

Sin embargo, la compra que más repercusión generó fue una remera de Balenciaga, que en un primer momento creyó que costaba 650 dólares, pero terminó pagando 1050 dólares con impuestos. “Me gasté 1050 dólares en una remera, soy un idiota”, reconoció.

Además, sumó gorras de 450 dólares cada una , dos remeras de Supreme de 180 dólares, otras dos de Bape por 120 dólares cada una y un perfume de 500 dólares, al que consideró compra esencial.

Compras caras lo convirtieron en viral

Nacho admitió al cierre que detalla los precios porque sabe que eso atrae la atención y lo ayuda a viralizar sus publicaciones.

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos lo cuestionaron por el gasto y su estilo: “Tener plata no te hace tener buen gusto”, “¿Y ropa linda no había?”, “El dinero no te da estilo”.

Otros se sorprendieron por las cifras: “¿De qué trabajás? Decime por favor”, “Yo pagué 70 mil pesos una remera y todavía me arrepiento”, “¿Eres millonario? Te felicito”.