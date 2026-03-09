Estar acompañado pero sentirse invisible: la reflexión de una persona de 66 años que se volvió viral

La soledad suele asociarse con la imagen de una persona completamente sola. Sin embargo, una reflexión publicada en el sitio Global English Editing plantea una idea distinta: la forma más profunda de soledad puede aparecer incluso cuando se está rodeado de otras personas.

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos no son necesariamente antisociales

Según la psicología, las personas nacidas en los 60 y 70 poseen estas 3 fortalezas mentales que las distinguen

En un texto escrito por Tony Nguyen , un hombre de 66 años describe cómo comprendió con el tiempo que la verdadera soledad no siempre está vinculada a la ausencia de compañía, sino a la falta de conexión emocional con quienes están cerca.

Según su relato, la sensación de aislamiento puede surgir en situaciones aparentemente normales , como una cena familiar en la que todos están físicamente presentes, pero mentalmente ocupados en sus teléfonos, trabajos o preocupaciones personales.

El autor explica que durante una reunión familiar notó que cada persona estaba centrada en su propio mundo: alguien revisaba correos electrónicos, otro miraba el teléfono y las conversaciones eran breves o automáticas.

En ese contexto, escribió una frase que resume su experiencia: “Esta es la soledad… rodeado de familia que te quiere pero que te trata como si fueras parte del mobiliario”.

La reflexión apunta a una forma de aislamiento conocida en psicología como soledad emocional, que ocurre cuando existen relaciones cercanas pero falta una conexión profunda o auténtica entre las personas.

image

El peso de las decisiones del pasado

En el texto, el autor también reconoce que parte de esa distancia puede estar relacionada con decisiones tomadas durante años anteriores.

Explica que pasó décadas trabajando jornadas largas en el sector gastronómico y que muchas veces priorizó el trabajo por encima de momentos familiares importantes. Con el tiempo, esa ausencia se convirtió en una costumbre para todos.

Cuando finalmente tuvo más tiempo tras vender su negocio, descubrió que sus hijos y nietos ya habían aprendido a vivir sin su presencia constante, lo que dificultó reconstruir la cercanía emocional.

image

La diferencia entre estar solo y sentirse solo

El relato también plantea una distinción importante: estar solo no siempre implica sentirse solo.

El autor describe que en ocasiones disfruta pasar tiempo en soledad realizando actividades como andar en bicicleta o leer. En esos momentos no experimenta tristeza ni sensación de vacío.

Sin embargo, señala que la sensación más difícil aparece cuando alguien se siente ignorado por las personas que deberían conocerlo mejor.

Investigaciones sobre la soledad señalan justamente esta diferencia entre soledad social y soledad emocional, que ocurre cuando existe compañía pero falta intimidad o interés genuino por la vida interior de la otra persona.

image

Intentar reconstruir la conexión

Frente a esa situación, el autor afirma que decidió cambiar su actitud y expresar de manera directa lo que siente.

En lugar de esperar que los demás lo noten, comenzó a decir frases como:

“Me siento invisible cuando miras el teléfono mientras hablo”.

“Necesito una comida al mes en la que realmente conversemos”.

También empezó a crear momentos de conexión más pequeños, como salir a tomar helado con sus nietos o compartir actividades individuales con sus hijos.

Para él, esos encuentros simples pueden ser el primer paso para romper con años de distancia emocional y recuperar conversaciones más auténticas dentro de la familia.