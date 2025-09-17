Es argentina, vive en Madrid y contó cuál es el barrio donde nunca viviría: se hiz viral y desató polémica

La creadora de contenido y diseñadora grafica argentina Delfina , actualmente radicada en España , comparte en redes sociales como TikTok su experiencia y cómo se adapta a la vida en Madrid . En uno de sus videos más recientes habló sobre el barrio de Salamanca y explicó por qué no viviría allí, al menos “por ahora”.

La joven contó que nunca había frecuentado la zona hasta que, durante un paseo hacia una sucursal en Salamanca de la tienda H&M.

Allí aprovechó para grabar y compartir sus impresiones sobre el barrio, al que describió como “súper lindo”, pero al mismo tiempo “muy juzgón”.

“Me parece un barrio súper lindo, pero creo que viviría acá como si ya tuviera que criar hijos, con mi familia, ya como una mujer mayor, mamá”, expresó en el video. También destacó que el estilo de vida del barrio no encaja con el suyo. “El estilo de vestir es muy elegante, yo no podría adaptarme. Me sentiría disfrazada”, aseguró.

Delfina agregó que se sintió observada, aunque eso no le preocupa: “no me importa porque no los conozco y probablemente nunca los vuelva a ver”.

Embed

El debate que generó su opinión

El clip ya acumula más de 44,5 mil visualizaciones y cerca de 300 comentarios.

Su visión generó un intenso debate en los comentarios. Muchos usuarios se mostraron en desacuerdo e incluso respondieron con dureza: “Yo vivo en el barrio de Salamanca y me parece que no tienes ni idea de lo que hablas”, escribió una usuaria . Otros fueron más agresivos: “Argentinadas, gente de otro planeta, insoportables, así les va en su país”.

Sin embargo, también hubo quienes coincidieron con ella: “Yo viví en el barrio de Salamanca y no aguanté un año. Todo muy lindo y perfecto, pero muy soso. Es para familias, gente mayor o latinoamericanos con mucho dinero”, comentó otro usuario.

Las reacciones dejaron en claro que el barrio de Salamanca no genera indiferencia: mientras unos lo ven como un símbolo de elegancia y tranquilidad, otros lo describen como un espacio frío y lleno de miradas críticas.

La historia de la creación del barrio va de la mano con la teoría de la joven, ya que en un comienzo fue diseñado a mediados del siglo XIX con el objetivo de atraer a la alta burguesía y a la aristocracia madrileña. Con e tiempo Salamanca se afianzó como un símbolo de estatus, lujo y poder económico.