22 de septiembre de 2025 - 17:24

Es azafata, confesó el lado oculto de su profesión y generó debate: "No todo es lindo"

El video se volvió viral en redes tras la revelación. “La gente llega engañada con lo que es este trabajo”, opinó un usuario.

Una azafata confesó el lado oculto de su profesión y generó debate en TikTok.

Foto:

@_mercedespeerez_
Por Redacción

Dentro de la sociedad corre el prejuicio de que “ser azafata o auxiliar de vuelo es un trabajo increíble”. Ya sea por conocer nuevos y exóticos destinos, o simplemente por cobrar un sueldo tan solo por viajar en avión. Sin embargo, quienes lo ejercen aseguran que también implica exigencias que no recomiendan.

Una azafata decidió contar en redes sociales la parte dura de su rutina y desarmar la idea romántica que muchos tienen de la profesión. A través de un video que rápidamente se volvió viral, la joven explicó cómo son los horarios, el cansancio acumulado y la sensación de malestar físico que enfrenta a diario.

Su intención fue dejar en claro que ser tripulante de cabina no es tan sencillo como parece desde afuera.

Ser azafata ¿es lindo o no?

Mercedes Pérez, bajo el usuario de TikTok @_mercedespeerez_, compartió con sus seguidores cómo es realmente empezar su jornada a las 3 de la mañana tras varias madrugadas seguidas. "Estoy aquí a las cinco de la mañana con un sueño de la maldita hostia...", comenzó diciendo.

"Para que veáis que no siempre todo es bonito", continúo relatando en un video grabado mientras esperaba un colectivo.

La trabajadora comentó que el desajuste de horarios le afecta de manera diaria: "Me levanto con ganas de vomitar, o sea, me sienta fatal levantarme a las tres. Para mí las tres no es que sea early, no es que madrugues, es levantarte por la noche", aseguró.

Para reforzar sus palabras, mostró la calle vacía en la que aguardaba el transporte y agregó que la rutina se vuelve pesada cuando se repite varios días seguidos.

Reacción de las redes

El video no tardó en generar repercusiones. Consiguió más de 35 mil reproducciones y cientos de "me gusta", además de gente opinando sobre la cuestión.

En los comentarios, varios usuarios destacaron la crudeza de su relato: "Antes las azafatas iban en taxi privado y ahora van en bus con los pasajeros", escribió uno. Otro puso: "Hay que enseñar más esto, que la gente llega engañada con lo que es este trabajo. Es un trabajo increíble, pero no todo es bonito".

