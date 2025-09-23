Estaba desaparecido desde hacía dos años y lograron identificarlo gracias a un video viral

Una influencer ecuatoriana publicó un clip donde de fondo captó a Diego Londoño, un hombre que padece pérdida de memoria y estaba siendo buscado por su familia.

Gracias a una influencer de TikTok se logró localizar a un hombre desaparecido desde 2023. Él apareció detras de un video lo que permitió a su familia identificarlo.

Un video pulicado en TikTok, por la influencer Amy Solano se convirtió en viral ya que gracias a eso logró identificarse a un hombre que era buscado por su familia desde el año 2023. En el clip, Amy se mostraba frente a un espejo de su tienda en la ciudad de Machala (Ecuador), mientras un hombre la saludaba y sonreía amablemente desde el exterior. El objetivo en un primer momento, era mostrar su look, pero la inesperada aparición del hombre en el fondo llamó la atención.

La publicación tuvo un alcance masivo y superó los 38.6 millones de reproducciones y acumuló más de 32 mil comentarios. Muchos usuarios bromearon sobre la situación y el aspecto físico del hombre y comentaron: “Amiga, agárralo y trátalo bien, yo he mirado esas novelas en Facebook donde el empresario multimillonario se disfraza de vagabundo para poner a prueba la humildad de la mujer de su vida” y “Lo necesitamos ver con un cambio de look”. En medio de tantos un comentario sobresalió ante el resto.

Embed - Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes… @amysolanogutierrez Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes… sonido original - LetrasLove21 Fue su hermana, Lucía Londoño, quien lo identificó al ver el video y dejó un emotivo mensaje: “Él es Diego Londoño, mi hermano, lo buscamos hace dos años”. A este mensaje se sumaron otros familiares que confirmaron su identidad.

Según relató la familia, Diego Londoño, de 41 años, padece una severa pérdida de memoria desde hace cinco años, lo que le impide recordar datos fundamentales como su nombre o su lugar de origen. La familia, que había perdido todo contacto con él, había mantenido la esperanza a pesar de los años de incertidumbre.

Ante la magnitud del impacto, la influencer Amy Solano decidió hacer más videos para relatar el caso y confirmar su disposición a colaborar. "Me alegra tanto que a través de este video la familia haya recuperado tantas esperanzas de volverlo a ver, porque no sabían nada de él", expresó.

El compromiso de la influencer En sus próximos videos, Amy explicó que la familia se puso en contacto con ella para guiarla sobre cómo acercarse a Diego, ya que es una persona no agresiva, pero que ha perdido por completo su memoria. La influencer manifestó su profundo compromiso con la búsqueda y afirmó: “Yo voy a encontrarlo, estoy segura que lo voy a encontrar”. Embed - Cada vez estamos más cerca de encontrarlo. @amysolanogutierrez Cada vez estamos más cerca de encontrarlo. original sound - Amy Solano G. Amy Solano invitó a sus seguidores a colaborar, pidiendo que le avisen si lo ven para que ella pueda acercarse: “Hablé con su familia y ellos están desesperados por volverlo a ver, pero así mismo alegres porque saben que está vivo”, comentó y se espera por parte de los usuarios seguir recibiendo actualizaciones sobre la situación.