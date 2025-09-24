Detuvieron a un youtuber tras asegurar que un aeropuerto se encuentra embrujado

Akshay Vashisht, reconocido por sus videos de historias de terror, fue arrestado por publicar un video donde daña la reputación del Aeropuerto Internacional de Manohar.

Youtuber detenido tras realizar un video con “acusaciones falsas, maliciosas y supersticiosas” sobre el Aeropuerto Internacional de Manohar.

Akshay Vashisht, un youtuber que en su cuenta se dedica a publicar videos sobre historias de terror y estudia casos paranormales, comentó en su último video la situación del Aeropuerto Internacional de Manohar, en Goa. El clip, titulado "Aeropuerto de Goa embrujado por el mal", provocó la reacción inmediata de las autoridades.

A partir de la situación y la gran repercusión generada, la policía de Goa se dirigió a su domicilio en Dwarka, Delhi, y fue arrestado el 17 de septiembre.

Qué decía el video En el mismo, el creador de contenido, cuya cuenta tiene 574 mil suscriptores y un total de 393 videos subidos, comentaba sobre artículos de internet que se referían a supuestas actividades paranormales que habían ocurrido en el aeropuerto.

Vashisht afirmó que el establecimiento, el más moderno de Goa, se construyó sobre un crematorio y se había visto afectado por actividades sobrenaturales. También narró un testimonio de uno de sus suscriptores, quien afirmó que los pilotos se niegan a operar vuelos nocturnos debido a "avistamientos de una mujer misteriosa vestida con un sari rojo” en la pista.

Las causas de su detención Según informó el diario The Indian Express, la policía sostiene que el clip en cuestión contenía “acusaciones falsas, maliciosas y supersticiosas” capaces de generar miedo y alarma en el público, con la intención de promocionar su canal y generar más contenido.

Las autoridades también lo acusaron de narrar supuestos testimonios de sus suscriptores para dar credibilidad a sus afirmaciones. Con su arresto, incautaron su teléfono celular, una computadora y una cámara, y analizan si tomarán medidas también contra el administrador de su página de Facebook. Las autoridades afirmaron que los rumores infundados podrían dañar la reputación del aeropuerto en un momento en el que la instalación aún está construyendo su credibilidad internacional.