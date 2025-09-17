America's Got Talent: quién es la argentina que maravilló al mundo y es favorita para ganar el certamen

America's Got Talent , el certamen que busca mostrar en televisión el talento de decenas de personas , se está avanzando en los Estados Unidos y una pareja Argentina-Chilena podría llegar a la final por el premio de un millón de dólares.

Micaela Leitner, de 32 años, es oriunda de Paraná (Entre Ríos) y deslumbró al jurado del programa y al público en America's Got Talent junto con su esposo Matías Cienfuegos, nacido en Chile.

Su acto de acrobacia aérea —conocido como cuadro aéreo o “Raamka” en Argentina— combinó riesgo, precisión, estética y dejó al jurado deslumbrado. De hecho, Sofía Vergara exclamó que lo que vio " fue sexy".

Juntos forman el dúo Sirca Marea, y llevan años entrenando: ella comenzó en gimnasia artística desde chica, luego se introdujo en telas y trapecio. Matías ya practicaba estas disciplinas cuando la invitó a acompañarlo y así nació el dúo según revelaron en una entrevista.

Ahora están en semifinales del programa, con la vista puesta en la gran final del 23 de septiembre donde podrían ganar el premio mayor de un millón de dólares. Micaela y Matías han pedido apoyo de parte del público latino y sueñan con representar a toda Latinoamérica.

America's Got Talent Micaela es argentina y junto a su esposo, cautivaron al jurado del concurso de talentos. Instagram

Cómo llegaron a America's Got Talent: el sueño de quedarse con la gloria

“Es uno de nuestros sueños. Ser los primeros acróbatas y además, latinos, en ganar este programa de televisión”, contó la acróbata de 32 años a La Nación.

La joven comenzó haciendo gimnasia artística desde pequeña y cuando cumplió los 23 se mudó a Buenos Aires. Con un impulso de su madre, que la vio con talento para las alturas, pasó a las artes en tela y trapecio. Desde allí, nunca más dejó. En 2017 conoció a su marido de paso por España.

Su llegada al aclamado programa llegó luego de que una agente de casting que buscaba talentos alrededor del mundo, los vio en París. "No nos conocía, nos vio en el festival y decidió buscarnos. Publicó una foto nuestra en redes sociales y preguntó si alguien nos conocía", explicó.

Así, ambos dieron con la publicación porque personas cercanas los reconocieron. "Unos amigos que tenían el contacto nuestro nos pasaron la publicación. La contactamos, dijo que le había encantado nuestro show y nos convocó para el programa", sintetizó Leitner