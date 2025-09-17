"Casi me muero": la dura revelación de Verónica Llinás al contar que consumió cocaína y cómo logró salir

La última emisión de Otro día perdido por la pantalla de Eltrece tuvo un condimento distinto: la visita de Verónica Llinás derivó en una charla íntima con Mario Pergolini. En un clima de confesiones, tanto el conductor como la actriz compartieron experiencias personales atravesadas por las adicciones y los caminos que tomaron para salir adelante.

Pergolini abrió la conversación al recordar un período de su vida en el que el éxito público contrastaba con un estado interno de profundo malestar. “Yo he pasado, lo he contado muchas veces, un momento de mi vida en donde realmente me sentía mal, no veía salida por ningún lado ”, relató el ex CQC.

“Era un momento en que me iba muy bien, en la que todo el mundo te diría: ‘Te va muy bien. ¿Cómo estás así si te va muy bien?’. Y recuerdo que fue un año complicado. Terminé saliendo y veo que cada vez le pasa a más gente eso y que se está volviendo medio como una epidemia en general”.

Esa confesión fue la puerta para que el conductor se dirigiera directamente a su invitada: “Te ha pasado, pero no me quiero meter en tu vida. Pero, ¿sentiste momentos así?”. La actriz no esquivó la pregunta y se sumó al diálogo con crudeza.

“ Mi hermano, el que falleció, tenía problemas de adicciones . Entonces, en un momento, no sé si para un poco poder estar más cerca con él, durante un año yo tomé cocaína y, entonces, me di cuenta una vez que casi me muero por eso y dije: ‘Esto no puede ser’.

"Entonces, me fui a un psiquiatra, hice una terapia que duró un año”, confesó. Con serenidad, Llinás explicó que esa etapa fue breve, aunque decisiva. “Y salí. O sea, fue muy cortito. Eso duró más o menos porque ese fue el tiempo que yo consumí”, detalló.

La frase del terapeuta que la hizo dejar la cocaína

Luego agregó que la clave estuvo en la firmeza de su terapeuta: “Lo primero que me impactó de esta persona, que yo creo que me ayudó es que dijo: ‘Si toma, no vengas’”. Y esa frase para la actriz resultó determinante, tanto que la hizo reflexionar.

Pergolini intervino con un reconocimiento: “Mi problema es este, claro”. Llinás reafirmó: “Si toma, no vengas. Y...”. La charla continuó en un ida y vuelta que dejó en claro la importancia de la decisión personal y del acompañamiento profesional.

“Y lo pudiste hacer así y decir: ‘Voy a venir acá y no voy a tomar’”, comentó el conductor. “Y no voy a tomar...”, repitió ella, como confirmación. Antes de cerrar el tema, Pergolini destacó que, aunque los índices de recuperación suelen ser bajos, es fundamental remarcar que existen historias de superación.

“Otra cosa de la que se sale es que muchas veces dicen: ‘Es cierto que poca gente puede salir de sus adicciones, pero también es bueno contar que se puede salir de ese tipo de cosas’”, indicó el conductor.