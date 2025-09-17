"Yo fui abusada, nunca lo pude contar": el doloroso relato de la reconocida conductora Canela a sus 82 años

En una entrevista íntima con Luis Novaresio, la exconductora de televisión y escritora Gigliola Zecchin habló sobre un capítulo oscuro de su vida.

A los 82 años, la exconductora de televisión y escritora Gigliola Zecchin, más conocida como Canela, decidió romper el silencio sobre un episodio que marcó su infancia. En una entrevista con Luis Novaresio para A24, confesó que fue víctima de abuso sexual cuando era una niña y explicó cómo la escritura le permitió transitar un proceso de sanación.

“Yo fui abusada, nunca lo pude contar hasta ahora”, expresó con firmeza. Y agregó: “Conté que sufrí un abuso porque surgió de la escritura. Yo no hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era niña, tan pequeña", dijo.

Y luego contó que se sintió preparada para hablar, por todos aquellos chicos que pasaron o viven lo que ella sufrió: "Simplemente fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir”.

El relato de Canela sobre el abuso que sufrió en su infancia En su relato, Canela describió el contexto en el que se produjo el ataque y habló de las circunstancias que pueden exponer a un menor. “Ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese, cualquiera de las cosas que hacen que una madre deje a su hijo en un lugar poco conocido.

"Y bueno, allí fui abusada y la manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos”, detalló. La escritora también explicó por qué eligió callar durante tantos años: “Nunca sentí necesidad de contarlo, era una manera de preservarme, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera podido contar? Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona”, afirmó.