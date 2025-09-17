17 de septiembre de 2025 - 13:28

"Yo fui abusada, nunca lo pude contar": el doloroso relato de la reconocida conductora Canela a sus 82 años

En una entrevista íntima con Luis Novaresio, la exconductora de televisión y escritora Gigliola Zecchin habló sobre un capítulo oscuro de su vida.

Canela conductora de televisión
A los 82 años, la exconductora de televisión y escritora Gigliola Zecchin, más conocida como Canela, decidió romper el silencio sobre un episodio que marcó su infancia. En una entrevista con Luis Novaresio para A24, confesó que fue víctima de abuso sexual cuando era una niña y explicó cómo la escritura le permitió transitar un proceso de sanación.

Yo fui abusada, nunca lo pude contar hasta ahora”, expresó con firmeza. Y agregó: “Conté que sufrí un abuso porque surgió de la escritura. Yo no hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era niña, tan pequeña", dijo.

Y luego contó que se sintió preparada para hablar, por todos aquellos chicos que pasaron o viven lo que ella sufrió: "Simplemente fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir”.

El relato de Canela sobre el abuso que sufrió en su infancia

En su relato, Canela describió el contexto en el que se produjo el ataque y habló de las circunstancias que pueden exponer a un menor. “Ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese, cualquiera de las cosas que hacen que una madre deje a su hijo en un lugar poco conocido.

"Y bueno, allí fui abusada y la manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos”, detalló. La escritora también explicó por qué eligió callar durante tantos años: “Nunca sentí necesidad de contarlo, era una manera de preservarme, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera podido contar? Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona”, afirmó.

Canela conductora de televisión

Además, reconstruyó con precisión las sensaciones de ese momento: “Tengo muy presente lo siniestro de ese lugar: las gallinas, un gallo que las perseguía, el olor a cebolla. Todo lo tengo grabado”. El episodio ocurrió en Italia, cuando vivía en un país devastado por la posguerra.

Canela construyó una destacada trayectoria en la televisión argentina, donde dejó su sello con programas como Buenas tardes, mucho gusto, En casa de Canela, La luna de Canela, Para crecer, Café con Canela, De igual a igual, La otra Tierra y Colectivo Imaginario.

En los últimos años, eligió correrse de la pantalla para volcarse de lleno a la escritura. Fue en ese camino donde encontró el espacio para transformar una herida en palabra y dar testimonio de una experiencia dolorosa que hasta hoy había permanecido guardada.

