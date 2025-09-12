Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini: rechazó la televisión para seguir su pasión

La menor de las hijas del conductor ha tenido un año inmejorable en el plano personal y cumplió su sueño de chica.

La menor de las hijas de Mario Pergolini debutó hace poco en el teatro.

Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán, cumplió hace pocos meses uno de sus mayores sueños: debutar como actriz en teatro. Es parte del staff de Despertar de primavera, el multipremiado musical de Broadway que llegó al Teatro Ópera el pasado 20 de junio, bajo la dirección de Fer Dente.

Aunque hasta ahora se mantuvo con un perfil bastante bajo, Pergolini está vinculada al mundo del arte desde muy chica. Comenzó a estudiar comedia musical a los 5 años junto a Gaby Goldman, y desde entonces no dejó de perfeccionarse. Se formó durante seis años en la escuela de actuación de Nora Moseinco, tomó clases con Naomi Stein y actualmente continúa su formación con Nayla Pose.

Mario Pergolini La menor de las hijas de Mario Pergolini debutó hace poco en el teatro. Instagram Además, complementa su entrenamiento actoral con clases de danza y está cursando la licenciatura en Artes Escénicas en la UADE. Una preparación completa que refleja su pasión por el escenario.

Que dijo la hija de Mario Pergolini sobre su creciente carrera “Estoy cumpliendo el sueño más grande de mi vida. Uno que veía tan lejano… y hoy es una realidad”, reveló en un post donde anunció que sería parte del nuevo musical de Fer Dente. “Creo que cualquiera que me conozca aunque sea un poquito sabe lo que significa para mí. No caigo en que en junio me voy a subir al escenario del Teatro Ópera a hacer @despertardeprimaveramusical acompañada de un elenco que desborda talento y tiene una energía hermosa”, agregó.