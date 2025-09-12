12 de septiembre de 2025 - 10:27

Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini: rechazó la televisión para seguir su pasión

La menor de las hijas del conductor ha tenido un año inmejorable en el plano personal y cumplió su sueño de chica.

Los Andes
Por Agustín Zamora

Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán, cumplió hace pocos meses uno de sus mayores sueños: debutar como actriz en teatro. Es parte del staff de Despertar de primavera, el multipremiado musical de Broadway que llegó al Teatro Ópera el pasado 20 de junio, bajo la dirección de Fer Dente.

Aunque hasta ahora se mantuvo con un perfil bastante bajo, Pergolini está vinculada al mundo del arte desde muy chica. Comenzó a estudiar comedia musical a los 5 años junto a Gaby Goldman, y desde entonces no dejó de perfeccionarse. Se formó durante seis años en la escuela de actuación de Nora Moseinco, tomó clases con Naomi Stein y actualmente continúa su formación con Nayla Pose.

Además, complementa su entrenamiento actoral con clases de danza y está cursando la licenciatura en Artes Escénicas en la UADE. Una preparación completa que refleja su pasión por el escenario.

Que dijo la hija de Mario Pergolini sobre su creciente carrera

“Estoy cumpliendo el sueño más grande de mi vida. Uno que veía tan lejano… y hoy es una realidad”, reveló en un post donde anunció que sería parte del nuevo musical de Fer Dente. “Creo que cualquiera que me conozca aunque sea un poquito sabe lo que significa para mí. No caigo en que en junio me voy a subir al escenario del Teatro Ópera a hacer @despertardeprimaveramusical acompañada de un elenco que desborda talento y tiene una energía hermosa”, agregó.

Lejos de buscar atajos por ser “la hija de...”, Valentina eligió abrirse camino con esfuerzo propio. Participó de los castings como cualquier otra aspirante y convenció al equipo creativo con su talento y dedicación. Ahora, esta obra marcó su debut oficial en una gran producción, compartiendo escenario con otros jóvenes talentos.

