Fio Giménez, la novia de Cachete Sierra, hizo una confesión inesperada: "Estoy..."

Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez se separaron sorpresivamente en abril del 2023, y a comienzos de 2025, tras un año de casi no mostrarse en público, intentaron una reconciliación que no funcionó. Sin embargo, pasado unos meses, nuevamente están juntos.

Recién llegada al país tras unas vacaciones en Miami con el actor, Fio Giménez volvió a sumarse al equipo de Viernes Trece, stream en donde trabaja, y anunció emocionada lo que muchos esperaban escuchar: está oficialmente de novia con el actor.

Si bien su viaje era un claro indicio de la reconciliación, la bailarina quiso el título y lo consiguió . Vale recordar que si bien habían terminado bien su primera relación, costó mucho que se elijan otra vez uno al otro.

“ Estoy oficialmente de novia con el señor Cachete Sierra, ¡carajo!” , contó Fio en el stream de eltrece, con una enorme sonrisa en su rostro.

Luego dio detalles de la propuesta de Agustín: “Era el séptimo día y yo le digo: ‘¿Estamos de novios nosotros?’, y él me responde: ‘Sí, obvio, estamos re de novios’. Y yo le digo: ‘A mí nadie me hizo una propuesta formal ’”.

“Pasó un día, pasó otro día, y estábamos en el supermercado. Lo veo caminar por un pasillo, fachero, con un ramo de flores que todavía no había pagado, y me dice: ‘Mi amor, ¿querés ser mi novio?’”, relató Giménez, al detalle.

Fio Giménez Fio Giménez anunció la noticia más esperada de su relación con Cachete Sierra. Web

Emocionada y con énfasis, continuó: “Y yo le respondí: ‘¡Sí, mi amor!’”. “Después de eso me estaba esperando en el departamento en donde estábamos parando, con una comida, flores y velas en el balcón”, concluyó la también acróbata, con un tono de súper enamorada.