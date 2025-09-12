Abrieron el testamento de Giorgio Armani: cómo se reparte su fortuna

La herencia del legendario diseñador italiano quedó en manos de la Fundación que creó para proteger su legado y asegurar la independencia de la marca.

Se abrió la herencia del mítico diseñador y se supo quién es heredero.

La muerte de Giorgio Armani a los 91 añosdejó en luto el universo de la moda. Luego de los distintos protocolos para despedir y conmemorar su figura, este martes, en una notaría de Milán, se abrieron los dos testamentos escritos de puño y letra por el diseñador.

De esa manera, comenzó el proceso de sucesión de un imperio valuado en más de doce mil millones de euros. Aunque el contenido exacto de los documentos todavía no trascendió, se sabe que Armani no tuvo hijos ni herederos forzosos, por lo que pudo disponer con libertad de su fortuna.

Giorgio Armani Se abrió la herencia del mítico diseñador y se supo quién es heredero. Web El legado de Giorgio Armani incluye obras de arte, propiedades, yates, una participación en el grupo óptico EssilorLuxottica, el club de básquet Olimpia Milano y, sobre todo, el 99,9% de las acciones de Giorgio Armani S.p.A.

Según trascendió, los testamentos oficializan el traspaso del control de la empresa a la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016 con el objetivo de preservar el legado del diseñador y garantizar la independencia de la firma. Armani fue siempre un obsesivo del control y el orden. Con base en esto, dejó todo atado para que su marca quedara en buenas manos.

Giorgio Armani Se abrió la herencia del mítico diseñador y se supo quién es heredero. Web La Fundación gestionará una compañía que cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros, que emplea a 8.700 personas y cuenta con 650 tiendas en todo el mundo. Además de esto, se cuentan hoteles, restaurantes y clubes exclusivos, como la histórica “Capannina”, en Forte dei Marmi de la Toscana, según informó EFE.

Quiénes son los herederos de la gran fortuna: cómo se reparte el poder En el Consejo de administración de la Fundación ya están sentados los sobrinos de Armani, considerados sus herederos más directos. La dirección quedó en manos de Pantaleo Dell’Orco (su mano derecha y pareja), su sobrino Luca Camerana y el ejecutivo Irving Bellotti de Rothschild Italia. También se destaca la presencia de Silvana Armani, una de sus sobrinas más cercanas. El diseñador dejó una empresa sólida y sin deudas, fiel a su estilo prudente y alejado del endeudamiento. En 2016, Armani aprobó los estatutos de la Fundación para proteger su legado, aunque nunca detalló públicamente el reparto de las acciones, que tienen diferentes derechos de voto y gobernanza, pero iguales derechos patrimoniales.