11 de septiembre de 2025 - 23:43

América TV tendrá que pagar casi $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

La condena fue por un "claro exceso", según dictaminó la Justicia. El medio apelará la causa.

Nora Dalmasso.

Nora Dalmasso.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Juzgado Civil 97 de la provincia de Buenos Aires condenó a América TV y a los periodistas Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García. Se trata del caso Nora Dalmasso, asesinada en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

Leé además

Milagros Quenaipe, de 18 años, fue asesinada de una puñalada en el partido bonaerense de Tandil.

Trascendió el video del crimen de Milagros Quenaipe, apuñalada a la salida de un boliche en Tandil

Por Redacción Policiales
Caso fentanilo contaminado: secuestraron el teléfono de la directora de ANMAT.

Caso fentanilo contaminado: secuestraron el teléfono de la directora de ANMAT

Por Redacción Política

La decisión del juez es por daños y perjuicios a la familia de la víctima, tras la difusión en 2007 de una fotografía de Dalmasso en el informativo "América Noticias". Por este motivo, se les impuso una indemnización cercana a los $300 millones.

La imagen, extraída del expediente judicial, violó el secreto de sumario. Según el juez, el accionar generó una revictimización de la familia, especialmente de sus hijos, Facundo y Valentina, quienes en ese momento tenían 18 y 15 años, respectivamente.

“La prueba del ADN es irrefutable y contundente”, según la abogada de Marcelo Macarrón, exesposo de Nora Dalmasso
Marcelo Macarr&oacute;n, exesposo de Nora Dalmasso.

Marcelo Macarrón, exesposo de Nora Dalmasso.

El magistrado destacó que, si bien la libertad de prensa es un pilar fundamental en un estado de derecho, en este caso se incurrió en un “claro exceso”. Además, la publicación de la fotografía se sumó a la difusión de “afirmaciones falsas”, como una presunta conversación telefónica incriminatoria entre Facundo y su padre, y la divulgación de una carta privada escrita por Valentina a su padre, constituyendo todo ello una grave vulneración de los derechos de la familia.

En ese marco, el juez manifestó que no era necesario exhibir el cuerpo de una mujer abusada y asesinada para informar sobre el caso, . De esta manera, calificó lo realizado por el canal como un uso del morbo para obtener rating.

Caso Nora Dalmasso. Juicio Marcelo Macarrón, en la ciudad de Río Cuarto.
Caso Nora Dalmasso. Juicio Marcelo Macarr&oacute;n, en la ciudad de R&iacute;o Cuarto. (archivo)

Caso Nora Dalmasso. Juicio Marcelo Macarrón, en la ciudad de Río Cuarto. (archivo)

En contacto con el medio La Voz, el equipo legal y la gerenta de América TV informaron que tomaron conocimiento de la sentencia de primera instancia. Desde el departamento de legales aseguraron que apelarán la causa. “Continuaremos con la vía recursiva proponiendo su revisión por los Jueces de Tribunales superiores”, detallaron.

Cabe recordar que la demanda, iniciada en 2007 por la familia Macarrón, reclamaba inicialmente un millón de pesos, pero la actualización de la cifra llevó a la suma actual de casi $300 millones. Ahora, resta determinar cómo se ejecutará el pago, si de manera solidaria entre los condenados o si cada parte asumirá su responsabilidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Domingo Faustino Sarmiento volvió con IA para contar su legado en la vitivinicultura.

Día del Maestro: Domingo Faustino Sarmiento volvió con IA para contar su legado en la vitivinicultura

Por Redacción Sociedad
Buen tiempo y temperaturas agradables para disfrutar este viernes en Mendoza

Se viene un viernes agradable antes de la llegada del Zonda el sábado: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad
sera muy dificil llegar a fin de ano, advirtio a aconcagua radio el rector de la unrosario

"Será muy difícil llegar a fin de año", advirtió a Aconcagua Radio el rector de la UNRosario

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 11 de septiembre

Por Redacción