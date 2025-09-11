América TV tendrá que pagar casi $300 millones por difundir imágenes del cuerpo de Nora Dalmasso

La condena fue por un "claro exceso", según dictaminó la Justicia. El medio apelará la causa.

El Juzgado Civil 97 de la provincia de Buenos Aires condenó a América TV y a los periodistas Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García. Se trata del caso Nora Dalmasso, asesinada en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

La decisión del juez es por daños y perjuicios a la familia de la víctima, tras la difusión en 2007 de una fotografía de Dalmasso en el informativo "América Noticias". Por este motivo, se les impuso una indemnización cercana a los $300 millones.

La imagen, extraída del expediente judicial, violó el secreto de sumario. Según el juez, el accionar generó una revictimización de la familia, especialmente de sus hijos, Facundo y Valentina, quienes en ese momento tenían 18 y 15 años, respectivamente.

“La prueba del ADN es irrefutable y contundente”, según la abogada de Marcelo Macarrón, exesposo de Nora Dalmasso Marcelo Macarrón, exesposo de Nora Dalmasso. El magistrado destacó que, si bien la libertad de prensa es un pilar fundamental en un estado de derecho, en este caso se incurrió en un “claro exceso”. Además, la publicación de la fotografía se sumó a la difusión de “afirmaciones falsas”, como una presunta conversación telefónica incriminatoria entre Facundo y su padre, y la divulgación de una carta privada escrita por Valentina a su padre, constituyendo todo ello una grave vulneración de los derechos de la familia.

En ese marco, el juez manifestó que no era necesario exhibir el cuerpo de una mujer abusada y asesinada para informar sobre el caso, . De esta manera, calificó lo realizado por el canal como un uso del morbo para obtener rating.