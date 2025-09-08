8 de septiembre de 2025 - 14:21

Caso fentanilo contaminado: secuestraron el teléfono de la directora de ANMAT

La fiscal de la causa ordenó la medida en el marco de la pesquisa sobre la posible complicidad de organismos públicos en la circulación del fentanilo contaminado, que ya dejó al menos 96 muertos.

Caso fentanilo contaminado: secuestraron el teléfono de la directora de ANMAT.

Caso fentanilo contaminado: secuestraron el teléfono de la directora de ANMAT.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El escándalo por el fentanilo contaminado sumó este lunes un nuevo capítulo: la Justicia secuestró el teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el marco de la investigación que busca determinar la responsabilidad de organismos públicos en la tragedia que ya provocó al menos 96 fallecidos.

Leé además

Nicolás Mayoraz junto a Javier Milei. (archivo)

Caso fentanilo adulterado: la carta al diputado Mayoraz, que con su ausencia demoró una comisión investigadora

Por Redacción Política
El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el Presidente de la Nación, Javier Milei. Foto: Gobierno de Mendoza

La "grieta" que produjo la derrota de Milei en Buenos Aires entre Alfredo Cornejo y Hebe Casado

Por Jorge Yori

La medida fue dispuesta por la fiscal federal Laura Roteta, quien investiga la posible injerencia de la ANMAT y de otros entes estatales en el circuito del opioide adulterado.

Además de la ANMAT, la lupa judicial alcanza al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y al Ministerio de Salud, que en los últimos días se retiró como querellante en la causa. En el caso del INAME, su titular Gabriela Mantecón Fumadó fue apartada tras conocerse su presunta vinculación.

ariel garcía furfaro
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, imputado por las muertes de pacientes tras el consumo de fentanilo contaminado.

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, imputado por las muertes de pacientes tras el consumo de fentanilo contaminado.

Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que aún se definen las indagatorias y las situaciones procesales de los acusados. Mientras tanto, los investigadores trabajan para comprobar nuevos casos vinculados al consumo de fentanilo contaminado, aunque la información llega con escasa depuración, lo que dificulta avanzar con rapidez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La incómoda confesión de Guillermo Francos tras la dura derrota de Milei en Buenos Aires

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo reconoció el interés por un candidato incómodo para la UCR.

Cornejo sobre la derrota de Milei en Buenos Aires y la alerta a los mendocinos: "El kircherismo está vivo"

Por Jorge Yori
Reunión de urgencia: Milei analizó con su Gabinete la caída en Buenos Aires y dilata cambios para octubre

Reunión de urgencia: Milei analizó con su Gabinete la caída en Buenos Aires y dilata cambios para octubre

Por Redacción Política
La furia de Antonio Laje porque perdió Milei: No te quejes más cuando te maten

La furia de Antonio Laje porque perdió Milei: "No te quejes más cuando te maten"

Por Redacción Política