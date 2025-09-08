La incómoda confesión de Guillermo Francos tras la dura derrota de Milei en Buenos Aires

Política en Off: candidatos que no leen de corrido, se despide la alianza de De Marchi y un día Hebe se desquitó

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, el funcionario reconoció que existen logros macroeconómicos que no llegan al “metro cuadrado” de la gente, por lo que advirtió sobre la necesidad de revisar errores políticos.

“Podemos decir que la economía en lo macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza esos logros económicos”, admitió.

Francos comparó la derrota de los libertarios con “un viento muy fuerte” y enfatizó que el Gobierno debe analizar en qué falló.

“ No digo un huracán , pero ayer sufrimos un viento muy fuerte. Como lo explicó el Presidente, es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos", dijo.

Si bien defendió que “el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico”, subrayó que esos avances deben sentirse en la vida diaria: “Es fundamental que el crecimiento se transmita a la micro, a la vida cotidiana de los ciudadanos. Hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política”.

El jefe de los ministros también reconoció fallas en el plano político: “Yo creo que a lo mejor, sin hacerlo voluntariamente, tal vez se transmitió esa sensación (de soberbia) a la gente y, bueno, yo creo que eso tampoco cayó bien”. En ese sentido, aseveró que el Gobierno debería “rectificar los caminos”.

Guillermo Francos: "Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente"

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de octubre, Francos aportó: “La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con reformas que necesitamos, como la de la legislación del trabajo y la tributaria”.

Consultado por las declaraciones de Luis Caputo, quien ratificó que no habrá cambios en la política económica, Francos aclaró: “Se refirió a los temas macroeconómicos, al equilibrio fiscal y a la política cambiaria, porque si no volvemos a lo mismo: que se vaya todo a precios, a generar nuevamente inflación, que es la baja más importante que ha obtenido el Gobierno”.

Finalmente, el jefe de Gabinete evitó personalizar responsabilidades: “La derrota es compartida por todos nosotros, por todos los que integramos el equipo de gobierno. Nadie sale limpio de esto; todos somos parte del mismo proyecto”.