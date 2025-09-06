6 de septiembre de 2025 - 17:41

Guillermo Francos señaló que la filtración de audios fue una operación de inteligencia

El jefe de Gabinete vinculó a uno de los implicados con servicios de inteligencia y el gobierno de Venezuela.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó públicamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de audios en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al compartir en sus redes sociales un video clave.

El video corresponde a una entrevista en la que Gisela Robles, expareja y socia del abogado Franco Bindi, afirmó con certeza que "él estuvo involucrado en esas grabaciones". Francos intensificó la controversia al señalar posibles vínculos de Bindi con la SIDE y el chavismo, y se preguntó implícitamente sobre las implicancias de esta información: ¿Y ahora?".

De esta manera, el funcionario apoyó la teoría de la filtración y vinculó a uno de los implicados con servicios de inteligencia y el gobierno de Venezuela, dejando abierta la cuestión sobre los motivos detrás de la presunta divulgación de los audios.

El Gobierno vuelve a insistir con una maniobra que busca desviar la atención, en medio de un escándalo que tiene como protagonista a Karina Milei, sospechada de haber cobrado coimas. La secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente es defendida con firmeza desde Casa Rosada, donde el foco de la discusión no es la gravedad de las acusaciones, sino la filtración de los audios que las originaron.

El conflicto estalló tras la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien fue removido de su cargo. A raíz de esto, se inició una investigación que involucra a la droguería Suizo Argentina, señalada por su aparente trato preferencial en contrataciones con el Estado.

Desde que salió a la luz el caso, también se evidenció una creciente interna dentro del gobierno de Javier Milei.

Guillermo Francos, ministro del Interior, no quedó al margen: recientemente debió tomar distancia de un ataque en redes sociales realizado por Daniel "Gordo Dan" Parisini contra el senador Luis Juez, quien respaldó la asistencia a personas con discapacidad. Ahora, Francos apunta a instalar la idea de una supuesta operación política detrás de las filtraciones.

