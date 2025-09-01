El Gobierno minimizó la derrota de La Libertad Avanza en Corrientes: "No teníamos chances"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó importancia al cuarto puesto obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales de Corrientes y aseguró que el resultado era previsible.
Con el 97,2% de las mesas escrutadas La Libertad Avanza con Lisandro Almirón a la cabeza sacó un 9,57% de los votos.
“Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.
Francos también reveló que antes de los comicios hubo conversaciones para un posible acuerdo con el gobernador Gustavo Valdés, aunque no prosperaron. “Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo”, explicó.
Según trascendió, el oficialismo nacional pretendía incluir un candidato propio en la lista de Valdés y darle identidad “violeta”, pero el mandatario provincial terminó alineándose con el espacio Provincias Unidas.
“Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional”, subrayó el titular de ministros.
Con el 97,2% de las mesas escrutadas, Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes) reunió el 51,7% de los votos, mientras que el peronista Martín Ascúa (Limpiar Corrientes) sacó 20,02%. En tanto, Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes) se llevó 16,76%.
El cuarto lugar quedó para Lisandro Almirón, en una pésima elección de La Libertad Avanza con el 9,57%. Durante la semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían viajado a Corrientes para respaldar al candidato, ahora sin éxito. Ambos dirigentes debieron suspender la recorrida de campaña por incidentes.
“El 26 de octubre, el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior", aseguró el ministro. “Con relación a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pareciera que el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se creen dueños de la provincia, y cuando uno quiere ir a un municipio, hacen imposible la expresión de otras ideas”, dijo en referencia a los episodios de violencia ocurridos en Lomas de Zamora.