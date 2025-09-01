El Gobierno minimizó la derrota de La Libertad Avanza en Corrientes: "No teníamos chances"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , le restó importancia al cuarto puesto obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales de Corrientes y aseguró que el resultado era previsible.

“Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada , es un partido nuevo y no teníamos chances ”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Francos también reveló que antes de los comicios hubo conversaciones para un posible acuerdo con el gobernador Gustavo Valdés , aunque no prosperaron. “Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo”, explicó.

Según trascendió, el oficialismo nacional pretendía incluir un candidato propio en la lista de Valdés y darle identidad “violeta”, pero el mandatario provincial terminó alineándose con el espacio Provincias Unidas .

“Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional”, subrayó el titular de ministros.

Elecciones en Corrientes

Con el 97,2% de las mesas escrutadas, Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes) reunió el 51,7% de los votos, mientras que el peronista Martín Ascúa (Limpiar Corrientes) sacó 20,02%. En tanto, Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes) se llevó 16,76%.

El cuarto lugar quedó para Lisandro Almirón, en una pésima elección de La Libertad Avanza con el 9,57%. Durante la semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían viajado a Corrientes para respaldar al candidato, ahora sin éxito. Ambos dirigentes debieron suspender la recorrida de campaña por incidentes.

Las expectativas para octubre

“El 26 de octubre, el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior", aseguró el ministro. “Con relación a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pareciera que el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se creen dueños de la provincia, y cuando uno quiere ir a un municipio, hacen imposible la expresión de otras ideas”, dijo en referencia a los episodios de violencia ocurridos en Lomas de Zamora.