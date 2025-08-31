El exabrupto de Gustavo Valdés en Corrientes: "Seguimos buscando a Loan como a Nisman"

En medio de la jornada electoral en Corrientes , el gobernador Gustavo Valdés quedó en el centro de la polémica por una frase que sorprendió a todos. Tras emitir su voto, comparó la búsqueda de Loan, el niño desaparecido el 13 de junio de 2023 en la provincia, con la muerte del fiscal Alberto Nisman .

Luego de ser consultado por un periodista de si “la provincia seguía buscando a Loan”, el mandatario saliente respondió: “La Justicia federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan como a (Alberto) Nisman” . Valdés expresó en alusión a un caso que continúa latente en la sociedad argentina.

El fiscal Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero. La frase despertó críticas en los usuarios de las redes y abrió un debate en plena instancia electoral.

Mientras tanto, más de 900 mil correntinos están habilitados para votar este domingo , en una elección que definirá al próximo gobernador de la provincia. Desde las primeras horas se registraron largas filas en las escuelas, aunque el proceso avanzó con normalidad.

Por su parte, Lisandro Almirón, actual diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, denunció demoras e irregularidades en el inicio de los comicios. Según señaló, varios centros de votación abrieron más tarde de lo previsto. Esta será la primera prueba de LLA tras el escándalo por las presuntas coimas.

La elección en Corrientes se desarrolla con expectativa nacional, no solo por el clima político provincial sino también por la influencia que tendrá en el escenario nacional.

En los comicios correntinos competirán siete fórmulas por la gobernación: Valdés impulsa la figura de su hermano Juan Pablo, acompañado en el frente oficialista Vamos Corrientes por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.

El mandatario Valdés no puede ir por la reelección, ya que fue electo en ese cargo por dos períodos consecutivos, pero participará en la elección como cabeza de lista en la categoría de senadores provinciales.