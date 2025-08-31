Elecciones: Corrientes tendrá nuevo gobernador y LLA enfrenta su primera prueba tras las presuntas coimas

Con una fuerte expectativa, Corrientes abrió este domingo sus urnas para definir quién sucederá a Gustavo Valdés en la gobernación. Además, la jornada electoral incluye la renovación parcial de la Legislatura y la elección de autoridades municipales en 73 distritos.

Desde las 8 y hasta las 18, más de 950 mil ciudadanos correntinos están habilitados para participar en unos comicios que no solo marcará el futuro provincial, sino que también serán observados a nivel nacional por el peso político de las alianzas en disputa.

Además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

En los comicios correntinos competirán siete fórmulas por la gobernación: Valdés impulsa la figura de su hermano Juan Pablo , acompañado en el frente oficialista Vamos Corrientes por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.

El mandatario correntino no puede ir por la reelección, ya que fue electo en ese cargo por dos períodos consecutivos, pero participará en la elección como cabeza de lista en la categoría de senadores provinciales.

El cierre de campaña de la alianza oficialista contó con el respaldo de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti.

El Peronismo quiere volver

En la vereda de enfrente, el peronismo espera recuperar terreno en tierras correntinas con la figura de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres y quien estará secundado por César Daniel Lezcano.

El candidato del PJ llega con el respaldo de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien formó parte de la presentación de la candidatura de Ascúa, en lo que fue su último acto partidario antes de la sentencia por la causa Vialidad.

Según indicaron fuentes del kirchnerismo a la Agencia Noticias Argentinas, el peronismo local apunta en esta elección a dos objetivos: ingresar en una eventual segunda vuelta, fijada para el 21 de septiembre, y recuperar para ese espacio ciudades grandes como Corrientes capital y Mercedes.

La Libertad Avanza presentó su candidato

Por su parte, La Libertad Avanza (LLA) apostó por presentar candidato propio en esa provincia e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO), promueve al ex gobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo.

Karina Milei y Martín Menem visitaron Corrientes para respaldar a Lisandro Almirón Karina Milei y Martín Menem visitaron Corrientes para respaldar a Lisandro Almirón. Corta

En algunos municipios, entre ellos, Corrientes, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Mercedes, se elegirán también intendentes, viceintendentes y concejales.

La participación proyectada muestra cierta incertidumbre en el electorado, con estimaciones de ausentismo superiores a la media histórica, lo que podría influir en el resultado final.

El operativo electoral contará con la participación de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, mientras que el escrutinio provisorio comenzará luego del cierre de los comicios, a las 18.